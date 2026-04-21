Jeśli do TK wpłynie taki wniosek, to Trybunał się nad nim pochyli - powiedział prezes TK Bogdan Święczkowski, odnosząc się do zapowiedzianego przez KPRP wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ws. ślubowania sędziów Trybunału w Sejmie. - Mam nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie - dodał.
Na początku kwietnia prezydent odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka; nie odebrał go od czworga pozostałych: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej. Tych czworo sędziów złożyło później pseudoślubowanie w Sejmie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”; ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym KPRP.
Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział po tym, że prezydent Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ws. ślubowania sędziów TK w Sejmie.
To znaczy, czy możliwe było przeprowadzenie tej hucpy, błazenady, która odbyła się w Sejmie i nazwanie tego ślubowaniem
— sprecyzował szef KPRP. Zapewnił przy tym, że prezydent ma „absolutną świadomość, że tego nie można zrobić”.
„Sytuacja jest jasna i klarowna”
O wniosek KPRP pytany był w TV Trwam Święczkowski. Zadeklarował on, że gdy wniosek wpłynie, Trybunał się nad nim pochyli i wyraził nadzieję, że „rozstrzygnięcie nastąpi szybko”.
Prezes TK ocenił jednocześnie, że do tej pory nie było wątpliwości, że przepisy mówiące o ślubowaniu sędziów „wobec prezydenta oznaczają złożenia ślubowania w jego obecności, przed nim”.
Sytuacja jest jasna i klarowna, ale gdzie dwóch prawników, tam trzy zdania - więc jeżeli taki spór wpłynie do TK, to trybunał się nad nim pochyli
— powiedział Święczkowski.
Dwoje sędziów, od których ślubowanie odebrał prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, objęło urzędy w TK. Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.
Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.
kk/PAP
