Ambasada Izraela w RP zamieściła w mediach społecznościowych bulwersujący wpis, w którym rości sobie prawo do decydowania o składzie polskiego Sejmu. Na wpis odpowiedział poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, którego dotyczył atak oraz jeden z liderów jego formacji Sławomir Mentzen.
Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu
— napisała ambasada Izraela w RP w serwisie X, publikując zdjęcie hailującego młodego Konrada Berkowicza.
Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania
— dodała.
Reakcja Berkowicza
Na wpis zareagował poseł Konrad Berkowicz.
Nie będziecie dyktować polskim władzom, co powinny, a czego nie powinny robić. Polska nie jest i nie będzie waszą kolonią
— stwierdził.
Zajmijcie się prawdziwymi nazistami w swoim rządzie i swoim premierze — kryminalistą i ludobójczym mordercą Benjaminem Netanjahu. Historia was osądzi, a Bóg was ukarze
— stwierdził.
„Wybierają Polacy”
Głos zabrał także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
Żadna ambasada, w szczególności ambasada państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo, nie będzie decydować, kto ma mieć miejsce w polskim parlamencie
— stwierdził.
Polskich posłów wybierają Polacy i nikt inny!
— zaznaczył.
Oczekuję, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania w celu usunięcia ambasadora Izraela
— napisał Mentzen.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758546-zuchwaly-wpis-ambasady-izraela-nt-berkowicza
