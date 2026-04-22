Zuchwały wpis ambasady Izraela nt. Berkowicza. "Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski"

Ambasada Izraela mówi, że Berkowicz nie ma miejsca w Sejmie / autor: Fratria
Ambasada Izraela w RP zamieściła w mediach społecznościowych bulwersujący wpis, w którym rości sobie prawo do decydowania o składzie polskiego Sejmu. Na wpis odpowiedział poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, którego dotyczył atak oraz jeden z liderów jego formacji Sławomir Mentzen.

Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu

— napisała ambasada Izraela w RP w serwisie X, publikując zdjęcie hailującego młodego Konrada Berkowicza.

Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania

— dodała.

Reakcja Berkowicza

Na wpis zareagował poseł Konrad Berkowicz.

Nie będziecie dyktować polskim władzom, co powinny, a czego nie powinny robić. Polska nie jest i nie będzie waszą kolonią

— stwierdził.

Zajmijcie się prawdziwymi nazistami w swoim rządzie i swoim premierze — kryminalistą i ludobójczym mordercą Benjaminem Netanjahu. Historia was osądzi, a Bóg was ukarze

— stwierdził.

Wybierają Polacy”

Głos zabrał także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Żadna ambasada, w szczególności ambasada państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo, nie będzie decydować, kto ma mieć miejsce w polskim parlamencie

— stwierdził.

Polskich posłów wybierają Polacy i nikt inny!

— zaznaczył.

Oczekuję, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania w celu usunięcia ambasadora Izraela

— napisał Mentzen.

