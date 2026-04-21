Dziennikarz Szymon Jadczak w nowym tekście opublikowanym na portalu Money.pl przedstawił szokujące informacje na temat bezczynności prokuratury pod rządami ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka ws. Zondacrypto.
Kompromitacja prokuratury
O ustaleniach zawartych w tekście Jadczak poinformował we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Straciliście pieniądze w Zondacrypto? To lepiej tego nie czytajcie. Absolutna kompromitacja prokuratury. Jak z tego nie będzie dymisji, to znaczy, że Donald Tusk ma gdzieś 30 tys. ofiar Zondy
— przekazał.
Waldemar Żurek w piątek ogłosił, że wszczęto śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy przez Zondacrypto. I wiecie, co się wydarzyło? Nic. Prokurator, który wszczął śledztwo, pojechał na wakacje. Z prokuratorem, który miał prowadzić śledztwo, nikt nie porozmawiał, tylko go po prostu przerzucono z Gliwic do Katowic. Gdyby z nim porozmawiano, szefostwo prokuratury dowiedziałoby się, że akurat ten śledczy współpracował z Zondą przy innych sprawach, więc nie może prowadzić tej sprawy
— wskazał.
W poniedziałek prokurator z Gliwic wrócił do siebie, prokurator z Katowic był na wakacjach, a policjanci czekali na kwit, żeby wejść do biur Zondy. Bezskutecznie. W tym czasie pracownicy Zondy alarmowali, że są niszczone dowody i dokumenty. A w poniedziałek wieczorem wszyscy usłyszeli, żeby zresetować komputery i telefony do ustawień fabrycznych!
— wyjaśnił.
A w prokuraturze na gwałt zaczęli ściągać z wakacji prokuratora, który wszczął śledztwo. I tu jest dobra wiadomość! Prokurator wraca z wakacji i jutro będzie w pracy! Wow
— zadrwił.
Porządki Wełny
Jadczak zauważył, że dziennikarze Wirtualnej Polski już od piątku alarmowali, że „w sprawie Zondy niszczone są dowody”.
I co? I nic. Całe zamieszanie wzięło się stąd, że na Śląsku swoje porządki zaczął robić Marek Wełna, ten sam, który nadzorował skandaliczne umorzenie zarzutów Romana Giertycha
— przekazał.
Na dziś w sprawie mamy chaos. A do WP spływają informacje od pracowników Zondy, którym nikt niczego nie zabezpieczył
— dodał.
Adrian Siwek/Money.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758543-szokujaca-bezczynnosc-prokuratury-zurka-ws-zondacrypto
