Szokująca bezczynność prokuratury Żurka ws. Zondacrypto! Jadczak: Jak z tego nie będzie dymisji, to znaczy, że Donald Tusk ma gdzieś 30 tys. ofiar

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
Straciliście pieniądze w Zondacrypto? To lepiej tego nie czytajcie. Absolutna kompromitacja prokuratury. Jak z tego nie będzie dymisji, to znaczy, że Donald Tusk ma gdzieś 30 tys. ofiar Zondy” - przekazał dziennikarz Wirtualnej Szymon Jadczak w serwisie X.

Dziennikarz Szymon Jadczak w nowym tekście opublikowanym na portalu Money.pl przedstawił szokujące informacje na temat bezczynności prokuratury pod rządami ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka ws. Zondacrypto.

Kompromitacja prokuratury

O ustaleniach zawartych w tekście Jadczak poinformował we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

— przekazał.

Waldemar Żurek w piątek ogłosił, że wszczęto śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy przez Zondacrypto. I wiecie, co się wydarzyło? Nic. Prokurator, który wszczął śledztwo, pojechał na wakacje. Z prokuratorem, który miał prowadzić śledztwo, nikt nie porozmawiał, tylko go po prostu przerzucono z Gliwic do Katowic. Gdyby z nim porozmawiano, szefostwo prokuratury dowiedziałoby się, że akurat ten śledczy współpracował z Zondą przy innych sprawach, więc nie może prowadzić tej sprawy

— wskazał.

W poniedziałek prokurator z Gliwic wrócił do siebie, prokurator z Katowic był na wakacjach, a policjanci czekali na kwit, żeby wejść do biur Zondy. Bezskutecznie. W tym czasie pracownicy Zondy alarmowali, że są niszczone dowody i dokumenty. A w poniedziałek wieczorem wszyscy usłyszeli, żeby zresetować komputery i telefony do ustawień fabrycznych!

— wyjaśnił.

A w prokuraturze na gwałt zaczęli ściągać z wakacji prokuratora, który wszczął śledztwo. I tu jest dobra wiadomość! Prokurator wraca z wakacji i jutro będzie w pracy! Wow

— zadrwił.

Porządki Wełny

Jadczak zauważył, że dziennikarze Wirtualnej Polski już od piątku alarmowali, że „w sprawie Zondy niszczone są dowody”.

I co? I nic. Całe zamieszanie wzięło się stąd, że na Śląsku swoje porządki zaczął robić Marek Wełna, ten sam, który nadzorował skandaliczne umorzenie zarzutów Romana Giertycha

— przekazał.

Na dziś w sprawie mamy chaos. A do WP spływają informacje od pracowników Zondy, którym nikt niczego nie zabezpieczył

— dodał.

Adrian Siwek/Money.pl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

