Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wpisie zamieszczonym na platformie X tłumaczy się środowiskom LGBT ze swojej decyzji dotyczącej braku automatycznej transkrypcji aktów „małżeństw” zawieranych przez homoseksualistów poza granicami Polski. „Nie bez powodu wyrok, który właśnie realizujemy, nazywany jest ‘precedensowym’. Po prostu nie było takiej formalnej ścieżki, trzeba ją dopiero stworzyć. I to się właśnie dzieje - w Warszawie!” - przekonywał.
Rafał Trzaskowski naraził się środowiskom LGBT, z którymi łączyły go były bardzo dobre relacje. Warszawa nie zamierza bowiem dokonywać transkrypcji aktów „małżeństwa” osób homoseksualnych zawartych poza granicami Polski bez wyroku sądu, czy też decyzji rządu w tej sprawie.
Trzaskowski został wyklęty
Decyzja ta wywołały wściekłość środowisk LGBT, które zdecydowały się na zerwanie stosunków z Trzaskowskim.
W związku z wypowiedziami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dot. transkrypcji rezygnujemy z patronatu miasta oraz obecności urzędnika na naszym wydarzeniu. Społeczność LGBT+ potrzebuje sojuszników, którzy mają odwagę walczyć o nasze prawa, a nie robić sobie z nami zdjęcia
— przekazano na profilu Parady Równości.
Tłumaczenia
Rafał Trzaskowski postanowił wytłumaczyć się ze swoich działań.
Kilka zdań wyjaśnienia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych:
po pierwsze: wykonamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast trzeba podkreślić, że wyrok dotyczy jednej konkretnej sprawy i nie istnieje jeszcze nawet wypróbowany sposób jego realizacji;
po drugie: właśnie pracujemy nad tym, jak skutecznie wykonać ten wyrok w sensie technicznym, jak najszybciej po zwrocie akt z NSA (kiedy to nastąpi - nie jest zależne od nas);
po trzecie: w wielu sądach, w tym w NSA, toczą się równolegle podobne sprawy. W rządzie toczą się prace nad ujednoliceniem przepisów i procedur - tak, żeby transkrypcje zarówno w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu w Polsce były spójne i jednakowo skuteczne. Mam nadzieję, że prace tę będą postępowały w odpowiednim tempie, bo sądowych wniosków o transkrypcję jest coraz więcej;
— wskazał.
I na koniec uwaga ogólna - nie bez powodu wyrok, który właśnie realizujemy, nazywany jest „precedensowym”. Po prostu nie było takiej formalnej ścieżki, trzeba ją dopiero stworzyć. I to się właśnie dzieje - w Warszawie!
— zakończył.
