W rządzie Donalda Tuska panuje silna konkurencja nieudolności, ale Barbara Nowacka zdecydowanie trzyma się w czołówce. Im gorsza sytuacja polskiej edukacji, tym większa bezczelność odpowiedzialnej za nią minister. Wściekłość, z jaką zareagowała na słowa ks. abp. Marka Jędraszewskiego, pokazuje, że ideologiczne zacietrzewienie pozbawia ją ostatnich hamulców i dyskwalifikuje z funkcji ministra, zwłaszcza edukacji.
Największy problem Barbary Nowackiej polega na tym, że jest przekonana o własnej bystrości. Odporna na fakty i rzeczowe argumenty brnie w ideologiczną przepaść, ciągnąc za sobą cały system polskiej edukacji. Bruksela klaszcze, bo dotąd żaden szef resortu nie godził się na tak daleko posuniętą ingerencję. Nowacka z dumą tnie programy i wdraża unijny „Kompas Jutra”.
Nie było dotąd gorszego ministra edukacji
Nowacka w ciągu zaledwie dwóch lat zdemolowała polską szkołę i dokonała ogromnych zniszczeń. Usunęła 20 proc. treści z podstawy programowej z 18 przedmiotów, zlikwidowała prace domowe, wyrzuciła nauczanie historii współczesnej, czyli HiT, zlikwidowała wychowanie do życia w rodzinie i połowę lekcji religii, czym naruszyła konstytucyjne prawa, co orzekł sam Trybunał Konstytucyjny. Siłą wprowadziła dwa przedmioty nafaszerowane ideologiczną indoktrynacją - edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Coraz zuchwalej wycofuje polskie treści – literatury, historii, tradycji – na rzecz „globalnych” perspektyw.
Polska szkoła wtłaczana jest w ramy Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, które jest tępym narzędziem wdrażania zewnętrznych ideologii i eksperymentów społecznych. Ich celem jest „wypracowanie wspólnych celów i norm edukacji propagującej wartości demokratyczne i praworządność oraz umiejętności cyfrowe i wiedzę ekonomiczną”. Nowacka pieczołowicie realizuje te wytyczne. Pod płaszczykiem „europejskich standardów” i „harmonizacji” wdrażany jest model edukacji, który odcina młode pokolenie od polskich korzeni. Szkoła zamiast wychowywać i formować młodych, dumnych z Polski patriotów, ma kreować zindoktrynowanych kosmopolitów, wykorzenionych z narodowej tożsamości „obywateli Europy”, skrojonych pod zapotrzebowanie unijnego rynku pracy. Nie reaguje na apele, protesty, napomnienia Episkopatu.
Bolszewicki atak Nowackiej
Na wyraziste stanowisko ks. abp. Marka Jędraszewskiego odpowiada wściekłym hejtem, wyrażając się o duchownym po bolszewicku – per „pan”.
Nie był to jednorazowy afekt, bo minister Nowacka poszła z tą żałosną opowieścią do TVP w likwidacji:
Od biskupa wymaga się więcej, ale Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich niskich standardów. Kłamie, manipuluje i opowiada fake newsy. Może by się douczył, zanim się w jakiejś sprawie odezwie. Może by zrobił rachunek sumienia zanim kogoś zhejtuje i zacznie kłamać. Wstyd i hańba. Jędraszewski jest wstydem i hańbą dla Kościoła. To jest dezinformacja totalna, nieprawda, podburzanie do nienawiści i agresji, Mam nadzieję, że rozsądni biskupi zareagują po raz kolejny na mowę nienawiści płynącą z ust kapłana
I właśnie każde z tych słów mogłaby skierować do samej siebie. Najwyraźniej tupet i pewność siebie w niektórych przypadkach są tym silniejsze, im głębsza przepaść niewiedzy.
Co ją tak rozwścieczyło?
Podczas Zlotu Gwiaździstego na Jasnej Górze, ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał o wadze polskiej historii i narodowej tożsamości. W przepięknym słowie wygłoszonym do motocyklistów, odniósł się także zmian w polskiej edukacji.
Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na, dzisiaj, niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! (…) Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej.
W jakiej Polsce żyjemy i kto rządzi naszym krajem, że takie słowa budzą ich agresję? Przecież właśnie takiego głosu oczekujemy od Kościoła. Ks. abp Jędraszewski od dekad upomina się o polską tożsamość, pamięć historyczną i dbałość o narodowe dziedzictwo. Jeśli taką samą odwagą i jednoznacznością kierować się będzie większość kapłanów, Polska będzie zdecydowanie silniejsza i bezpieczniejsza.
