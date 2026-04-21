Wystarczyły dwa lata rządów Donalda Tuska, aby rosnące bezrobocie stało się już stałym trendem w polskiej gospodarce. „Ponad 109 tys. nowych bezrobotnych w Polsce, w niektórych powiatach wzrost jest jeszcze większy!” - napisał w mediach społecznościowych prof. Przemysław Czarnek. Kandydat na premiera z ramienia PiS wskazał na przedsiębiorstwa, które w najbliższym czasie zamierzają przeprowadzić zwolnienia.
Według najnowszych danych GUS dotyczących zatrudnienia w Polsce bezrobocie wzrosło w stosunku do ubiegłego miesiąca, ale i w skali roku. Do tego należy dodać znacznie mniej ofert pracy, co bardzo pogarsza sytuację pracowników. Niepokojący jest zwłaszcza spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - o 0,9 proc. w ujęciu rocznym i to jest więcej niż przewidywano. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2026 roku wyniosła 6,1 procent i należy się spodziewać, że dalej będzie rosła.
Jak to możliwe, że w dwa lata tak radyklanie odwróciła się sytuacja na rynku pracy?
Ponad 109 tys. nowych bezrobotnych w Polsce w ciągu 2 lat - w niektórych powiatach wzrost jest jeszcze większy!
Na rynku pracy widać coraz więcej trudnych decyzji firm m. in.:
• PG Silesia - planowane zwolnienia do 754 osób
• PKP Cargo - zapowiadane redukcje do 500 osób
• Signify - około 300 osób objętych planami zwolnień
• Black Red White (Zamość) - 161 osób, wygaszanie produkcji
To nie są pojedyncze przypadki, ale szerszy trend obejmujący różne branże. Liczba ofert pracy spada, a zwolnienia grupowe pojawiają się coraz częściej.
To realny problem tysięcy pracowników i ich rodzin
Wrócił Tusk, wraca bezrobocie, czas to zmienić!
— napisał w mediach społecznościowych prof. Przemysław Czarnek.
