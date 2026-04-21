Rośnie i będzie rosło. Prof. Czarnek: 109 tys. nowych bezrobotnych w 2 lata. Wrócił Tusk, wraca bezrobocie, czas to zmienić!

Ponad 109 tys. nowych bezrobotnych w Polsce w ciągu 2 lat - w niektórych powiatach wzrost jest jeszcze większy. / autor: PAP/Adam Warżawa/X
Wystarczyły dwa lata rządów Donalda Tuska, aby rosnące bezrobocie stało się już stałym trendem w polskiej gospodarce. „Ponad 109 tys. nowych bezrobotnych w Polsce, w niektórych powiatach wzrost jest jeszcze większy!” - napisał w mediach społecznościowych prof. Przemysław Czarnek. Kandydat na premiera z ramienia PiS wskazał na przedsiębiorstwa, które w najbliższym czasie zamierzają przeprowadzić zwolnienia.

Według najnowszych danych GUS dotyczących zatrudnienia w Polsce bezrobocie wzrosło w stosunku do ubiegłego miesiąca, ale i w skali roku. Do tego należy dodać znacznie mniej ofert pracy, co bardzo pogarsza sytuację pracowników. Niepokojący jest zwłaszcza spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - o 0,9 proc. w ujęciu rocznym i to jest więcej niż przewidywano. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2026 roku wyniosła 6,1 procent i należy się spodziewać, że dalej będzie rosła.

Jak to możliwe, że w dwa lata tak radyklanie odwróciła się sytuacja na rynku pracy?

Ponad 109 tys. nowych bezrobotnych w Polsce w ciągu 2 lat - w niektórych powiatach wzrost jest jeszcze większy!

Na rynku pracy widać coraz więcej trudnych decyzji firm m. in.:

PG Silesia - planowane zwolnienia do 754 osób

PKP Cargo - zapowiadane redukcje do 500 osób

Signify - około 300 osób objętych planami zwolnień

Black Red White (Zamość) - 161 osób, wygaszanie produkcji

To nie są pojedyncze przypadki, ale szerszy trend obejmujący różne branże. Liczba ofert pracy spada, a zwolnienia grupowe pojawiają się coraz częściej.

To realny problem tysięcy pracowników i ich rodzin

Wrócił Tusk, wraca bezrobocie, czas to zmienić!

— napisał w mediach społecznościowych prof. Przemysław Czarnek.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

