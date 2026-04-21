TYLKO U NAS. Koniec sporu w PiS? Horała: Sprawy zostały wyjaśnione, nie ma mowy o rozłamie, nie ma mowy o wyrzucaniu z list

Horała o sytuacji w PiS / autor: Fratria
Jest porozumienie, sprawy zostały wyjaśnione, nie ma mowy o rozłamie, nie ma mowy o wyrzucaniu z list. Pracujemy razem w różnych formułach” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes stowarzyszenia Rozwój Plus.

Poseł PiS Marcin Horała został zapytany o to, czy udało się obronić stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus”.

Stowarzyszenie nigdy nie było zagrożone, więc też i nie było czego bronić. Zostały wyjaśnione pewne nieporozumienia, parę „głuchych telefonów” zostało przeciętych i sprawa jest jasna

— wskazał.

Koniec sporu

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w studiu Telewizji wPolsce24 wskazał, że stowarzyszenie będzie działało, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Horała został zapytany o to, co to oznacza.

To oznacza to samo, to samo co mówiliśmy od samego początku i to samo co mówiliśmy, kiedy niektórzy twierdzili, że grozi nam jakieś usunięcie z list, czy zawieszenie. Celem działania stowarzyszenia nie jest działalność w żaden sposób rozłamowa, nie daj Boże, czy wroga nie daj Boże wobec Prawa i Sprawiedliwości

— powiedział.

Wszyscy jesteśmy politykami Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie pozwala na przykład na przyciąganie ludzi, którzy nie chcą lub nie mogą angażować się partyjnie i ofertę PiS-u wzbogaca, poszerza, wzmacnia, a nie w żaden sposób dzieli

— podkreślił.

To zostało też wyjaśnione osobiście wtedy, kiedy pan premier Morawiecki miał okazję osobiście porozmawiać z panem prezesem Kaczyńskim, odpowiedzieć na wszystkie pytania, wszystko wyjaśnić. I jest oczywisty komunikat: stowarzyszenie działa dalej w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Powstanie też nowa rada ekspercka. Jeszcze do końca nie wiemy, na czym konkretnie miałaby polegać, bo to jest nowy pomysł

— zaznaczył.

Sprawa jest zamknięta

Polityk został zapytany, jak całą sprawę rozumieć mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

— wskazał.

Różne inicjatywy pozwolą sięgać do różnych grup elektoratu, różnych segmentów wyborczych. Partia, która ma ambicje wygrywać wybory, tak zdecydowanie, czyli przynajmniej takie górne 30 parę procent, a najlepiej powyżej 40, siłą rzeczy nie może być taka jednolita, jednorodna w sensie programowym czy w sensie oferty pewnej personalno-programowej. Oczywiście musi być jednolita w sensie organizacyjnym i tego nikt nie podważa

— podkreślił.

Nie ma żadnej grupy elektoratu jednolitej, która by miała w Polsce 40 parę procent. Chcąc celować w taki wynik, musimy mieć zdolność do przyciągania kilku róż grup o jakimś wspólnym mianowniku, ale jednak w istocie różnorodnych

— wyjaśnił.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

