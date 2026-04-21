Wiceszef MON Cezary Tomczyk z KO próbował grzać dziś atmosferę wokół prezydenckiego ministra Adama Andruszkiewicza, którego prokuratura Waldemara Żurka ściga aktem oskarżenia. Zamieścił w sieci jego zdjęcie z zasłoniętymi oczyma. Odpowiedź wiceszefa KPRP zwala jednak z nóg. Andruszkiewicz parafrazując fraszkę Juliana Tuwima, przypomniał Tomczykowi, czego Koalicja Obywatelska powinna się wstydzić.
Prokuratura Waldemara Żurka zarzuca Adamowi Andruszkiewiczowi, że od 15 września do 6 października 2014 r. w Białymstoku, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, rzekomo kierował podrobieniem przez inne osoby list osób udzielających poparcia kandydatom zgłaszanym przez KW Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska poinformowała, że akt oskarżenia przeciwko Adamowi Andruszkiewiczowi i dwóm innym osobom został skierowany do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
Służbie Polsce poświęciłem większość swojego życia. Obecny „akt oskarżenia” sklecony naprędce przez upolitycznioną prokuraturę traktuję wyłącznie jako element represji politycznej wykierowanej we mnie przez układ rządzący, który ma wiele powodów, by ze mną walczyć
— napisał minister Adam Andruszkiewicz w mediach społecznościowych odpowiadając na działania prokuratury.
Jak można się było tego spodziewać politycy obozu Donalda Tuska przystąpili do akcji dyskredytującej Andruszkiewicza. Zamieszczali w sieci wpisy ze zdjęciem wiceszefa KPRP, na którym zasłaniali mu oczy, mimo, że Andruszkiewicz wyraził zgodę na publikowanie swojego wizerunku. Tak właśnie postąpił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Adam A. – zastępca szefa KPRP z aktem oskarżenia ws. fałszowania podpisów pod listami wyborczymi!
— próbował grzać atmosferę wokół prezydenckiego ministra polityk KO Tomczyk.
Czytaj także
Bez klapsa, bo mezalians dla psa
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk liczył pewnie na to, że wiceszef prezydenckiej kancelarii skuli uszy po sobie. Tymczasem Andruszkiewicz, parafrazując znakomitą i ostrą fraszkę Juliana Tuwima „Na pewnego endeka co na mnie szczeka”, literacko wytargał Tomczyka za uszy.
Próżnoś repliki się spodziewał.
Nie dam ci prztyczka ani klapsa.
Nie powiem nawet „rób jak w Kłodzku”
bo to mezalians byłby dla psa
— skomentował w mediach społecznościowych wpis polityka KO Adam Andruszkiewicz z KPRP.
