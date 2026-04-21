Wygląda na to, że w ferworze gorących emocji politycznych dziennikarzom i obserwatorom umknęła prawdziwa sejmowa „perełka”. Poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk złożyła dość niecodzienną „propozycję” parlamentarzyście KO Arturowi Łąckiemu. Polityk koalicji rządzącej skomplementował urodę poseł opozycji, a do pomysłu „randki” zapalił się… wicemarszałek Szymon Hołownia.
Czy w dwóch największych w polskim Sejmie i od lat zwaśnionych ugrupowaniach politycznych może zrodzić się uczucie? Trudno powiedzieć, tym niemniej, mimo gorących sporów między większością sejmową a opozycją, wciąż jest jeszcze miejsce na śmiech i żarty. Takie rzeczy jednak, w ferworze walki politycznej, często umykają dziennikarzom i komentatorom. Tak było i tym razem, podczas zeszłotygodniowych obrad Sejmu.
W trakcie debaty nad sprawozdaniem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, doszło do zaskakującej wymiany zdań między poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk z PiS a parlamentarzystą KO Arturem Łąckim. W dyskusję włączyli się także inni parlamentarzyści - m.in. prowadzący obrady wicemarszałek Szymon Hołownia, poseł PiS Mariusz Krystian, który przemawiał po Arciszewskiej-Mielewczyk, a także przemawiająca później poseł KO Klaudia Jachira.
„Randkowa” propozycja
Polityk opozycji w swoim wystąpieniu zwracała uwagę na zagrożenia dla przemysłu stoczniowego związane z pakietem Fit For 55. Frekwencja podczas tej debaty nie należała do powalających, w ławach widać było tylko pojedynczych posłów, ale niektórych z nich było doskonale słychać - np. Artura Łąckiego, parlamentarzystę KO, który przeszkadzał Arciszewskiej-Mielewczyk.
Panie pośle Łącki, teraz ja do pana mówię, a pan nie słucha
— zwróciła się poseł PiS do parlamentarzysty KO.
Pan mnie zaczepia ciągle. Ja panu powiem jedno. Jeżeli pan chce ze mną się umówić na randkę, to proszę przyjść z kwiatami albo jakoś kulturalnie do mnie podejść i się ze mną po prostu umówić. Dziękuję bardzo
— zakończyła.
Do tego pomysłu wyraźnie zapalił się Szymon Hołownia.
Pan poseł Łącki lubi życie na krawędzi, więc kto wie, jak to się może skończyć. Jeżeli byście potrzebowali przyzwoitki, kogoś kto będzie tam przyglądał się sprawie, to ja też chętnie służę
— wskazał.
Dodał również, że chętnie „pobłogosławi” taką relację, a na niesłyszalną uwagę z sali odpowiedział: „Będą ślubować wobec marszałka”, czym rozbawił posła Krystiana z PiS.
Kwestie ślubowania ostatnio są modne, w zasadzie można ślubować przed każdym, również przed radą osiedla
— skomentował polityk opozycji.
Hołownia został swatką czy przyzwoitką?
Kiedy głos otrzymał poseł Łącki, najpierw krótko odniósł się do omawianego projektu ustawy, a następnie… odpowiedział na propozycję poseł Mielewczyk.
Jest pani piękną kobietą, dlatego rozważę propozycję
— powiedział.
Bardzo ucieszyło to marszałka Hołownię.
Wiedziałem, ja umiem wyczuć takie rzeczy!
— zawołał z entuzjazmem, po czym pozdrowił „młodą parę”, ale również licealistów z Olsztyna, którzy zasiedli na galerii sejmowej na zaproszenie jednego z parlamentarzystów.
Widzicie jakich scen jesteście tutaj świadkami? Scen dowodzących, że nie tylko uczucie złości, pogardy, nienawiści kwitnie na tej sali, ale taki przebiśnieg uczucia może również przebić się nieśmiało przez nasz sejmowy zielony welur
— dodał Szymon Hołownia, udzielając głosu poseł Klaudii Jachirze.
Panie marszałku, pan chyba nie jako przyzwoitka, tylko jako swatka, więc…
— zaczęła.
Jak zwał, tak zwał. Biorę 10 proc.
— przerwał wicemarszałek.
Tradycyjna rola, kiedyś bardzo poważana, więc kto wie, czy nie do tej pory
— skomentowała Jachira.
Poniżej pełne nagranie z debaty. Sytuacja z „randką” zaczyna się po 42. minucie nagrania.
Cóż, zawsze byłby to jakiś pomysł, gdyby marszałkowi Hołowni po bieżącej kadencji Sejmu polityka już do reszty obrzydła. Co do posła Łąckiego, jedno jest pewne: jako jednego z najbogatszych parlamentarzystów stać go na najpiękniejsze kwiaty.
sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.