„Wszelkie stowarzyszenia czy formy organizacyjne wokół Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli są prowadzone przez członków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów czy samorządowców, muszą być realizowane w zgodzie ze statutem, a przede wszystkim za zgodą władzy” - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w programie „Jankowski i Pawelec Live” na antenie Telewizji wPolsce24, tłumacząc, że stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie kontynuowane w ramach struktur PiS.
Prezes Jarosław Kaczyński spotkał się wczoraj z Mateuszem Morawieckim, żeby wyjaśnić kwestię stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez szefa EKR.
Dziś odbyła się wspólna konferencja prasowa, na której prezes PiS powiedział:
Powstanie Rada Ekspercka, i tam ci, którzy się znaleźli w stowarzyszeniu – mówię o posłach i europosłach ewentualnie – będą mogli działać. Pozostałe działania zostaną natomiast wstrzymane. Nie oznacza to oczywiście, że stowarzyszenie zostanie zlikwidowane. Będziemy skądinąd pracować jeszcze dalej, ale to jest już dodatek odrębny, rozwiązanie problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka w tej chwili wewnątrz partii.
Interpretacje słów prezesa PiS
Wypowiedź prezesa Kaczyńskiego spotkała się z odmiennym zrozumieniem wewnątrz samej partii.
Bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego. Działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona
— skomentował europoseł Tobiasz Bocheński na portalu X.
Odpowiedział mu poseł Krzysztof Szczucki:
Chyba słuchaliśmy innego oświadczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało i ma konkretne zadania do wykonania. Proszę sobie odsłuchać jeszcze raz: DWA PŁUCA!
Zdanie na ten temat wyraził również był minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Nie spierajmy się o słowa. Zawieszone czy wstrzymane, na jedno wychodzi
— skomentował na portalu X.
Bochenek rozwiewa wątpliwości
Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus zostaje zawieszona? Rzecznik PiS Rafał Bochenek rozwiał wszelkie wątpliwości.
Działalność tego stowarzyszenia będzie oczywiście kontynuowana, ale w ramach Rady Eksperckiej, co oznacza, że będzie kontynuowana w ramach istniejących struktur Prawa i Sprawiedliwości - za zgodą kierownictwa. Będzie spełniała wszystkie uwarunkowania, które są dyktowane przez statut, o czym mówiliśmy od samego początku. Wszelkie stowarzyszenia czy formy organizacyjne wokół Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli są prowadzone przez członków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów czy samorządowców, muszą być realizowane w zgodzie ze statutem, a przede wszystkim za zgodą władzy
— wyjaśnił rzecznik PiS.
„W ramach Rady Eksperckiej”
Oczywiście zgoda na funkcjonowanie tej tego projektu jest, ale w ramach Rady Eksperckiej. Jest rekomendacja, aby ci członkowie, którzy niejako z automatu wejdą w skład Rady Eksperckiej Prawa i Sprawiedliwości, angażowali się w inicjatywy w trakcie przygotowań do nadchodzącej kampanii wyborczej, gdzie kandydatem na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek
— dodał Bochenek.
„Kto będzie przewodził Radzie Eksperckiej?” - zapytał redaktor Łukasz Jankowski.
To jest jeszcze przedmiotem ustaleń. Na pewno uzgodnione na poziomie kierownictwa w ciągu najbliższych dni. Decyzję podejmie prezydium komitetu politycznego
— zakończył polityk.
xyz/Telewizja wPolsce24
