Ks. Olszewski oraz Wąsowski i Skwarzyński pozywają Tuska za kłamstwa na ich temat. "Domagamy się kwoty, którą wymienił"

Obrońcy ks. Michała Olszewskiego mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński pozywają Donalda Tuska za kłamliwe twierdzenia. / autor: PAP/Andrzej Jackowski/Fratria
Obrońcy ks. Michała Olszewskiego mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński pozywają Donalda Tuska za kłamliwe twierdzenia. / autor: PAP/Andrzej Jackowski/Fratria

Czy Donald Tusk odpowie za swoje słowa? Zaledwie dwa tygodnie temu i nie byle gdzie, bo przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk złożył jednoznaczne oświadczenie przed kamerami, atakując obrońców ks. Michała Olszewskiego. „Przygotowujemy pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi, który kłamie, jakoby obrońcy ks. Olszewskiego byli opłacani pieniędzmi z jakiejś politycznej fundacji. Do sądu idziemy my, obrońcy księdza, a także sam ks. Olszewski” – poinformował „GPC” mec. Krzysztof Wąsowski.

8 kwietnia tego roku przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zaatakował obrońców ks. Michała Olszewskiego.

Na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji

— powiedział Tusk patrząc w kamery.

450 tys. zł wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego

— oświadczył jednoznacznie premier Donald Tusk, który stwierdził, że takie informacje ma od ABW (SIC!).

Tusk wpadł jak śliwka w kompot

Za te słowa Donald Tusk będzie musiał odpowiedzieć przed sądem i zapewne nie zdaje sobie pewnie sprawy z tego, że już na wstępie kompletnie poległ. Wiadomo, że jeden z adwokatów ks. Michała Olszewskiego mec. Michał Skwarzyński broni kapłana bez wynagrodzenia.

Ksiądz był w areszcie wydobywczym pół roku. Prokuratura prześwietlała wszystkich w sprawie Profeto, łącznie z obrońcami. Dokonywała przeszukań nawet po złożeniu do sądu aktu oskarżenia. I dopiero teraz nagle pojawia się wątek kryptowalut, przelewów dla fundacji? Tusk to sobie wymyślił, chcąc przykryć aferę pedofilską z Kłodzka, to, co dzieje się np. w ochronie zdrowia

— mówi „GPC” mec. Skwarzyński.

To po prostu kłamstwo. Wezwaliśmy pana premiera do natychmiastowego wycofania się z tych słów. Nie zrobił tego. Dlatego idziemy do sądu. Oburzeni są także sercanie. To oni jako zakonna rodzina ks. Olszewskiego pokrywają wydatki na obronę księdza, którą prowadzę. Upoważnili mnie do tego, by publicznie o tym poinformować. Michał Skwarzyński broni księdza pro bono. Żaden z nas nie świadczył nigdy usług prawnych dla Zondacrypto ani ludzi powiązanych z tą firmą

— dodaje mec. Krzysztof Wąsowski i informuje, że ks. Olszewski wystąpi nie tylko o przyznanie się Tuska do kłamstwa, lecz także o zadośćuczynienie finansowe.

O owe 450 tys., jak wycenił swoje kłamstwo Donald Tusk. Liczymy, że sąd zwolni księdza z wniesienia opłaty sądowej, bo na proces go nie stać. Jeśli wygra w sądzie te 450 tys. zł, przeznaczy je na pomoc ubogim

— poinformował Wąsowski.

Szykany

Adwokat Skwarzyński ma w tej sprawie jeszcze jedno doświadczenie.

Kiedy publicznie powiedziałem, że Tusk kłamie, dostałem z adwokatury pismo z żądaniem wyjaśnień, po dokonaniu przez rzecznika izby adwokackiej „czynności sprawdzających”. Co mam wyjaśniać? Czyżbym uraził uczucia religijne części adwokatury żywione wobec imperatora Tuska? W PRL także szykanowano tych, którzy bronili w procesach politycznych

— mówi Skwarzyński i dodaje, że nawet Onet pytał go, dlaczego nie pozwie Tuska, skoro ten kłamie.

koal/Niezależna

