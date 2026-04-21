„Doskonałe wiadomości. Znów wszyscy razem dla zwycięstwa Polski nad Tuskiem i Koalicją 13 grudnia. Gratulacje prezesie Jarosławie Kaczyński. Mateuszu Morawiecki - zapraszam na wspólne spotkania i konferencje. Niech żyje Polska!" - napisał prof. Przemysław Czarnek na portalu X, odnosząc się do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim i osiągniętego kompromisu.
Wczoraj wieczorem odbyła się rozmowa w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, aby omówić sprawę stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera. Choć spekulowano o rozpadzie partii, rozmowa przyniosła kompromis. Dziś miała miejsce wspólna konferencja prezesa Kaczyńskiego i Morawieckiego.
Rozwój Plus w ramach rady eksperckiej
Zgodnie z oświadczeniem p. premiera Jarosława Kaczyńskiego działalność stowarzyszenia Rozwój Plus i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej, w strukturze partii, a nie obok. Parlamentarzyści dotychczas tworzący stowarzyszenie automatycznie staną się członkami Rady Eksperckiej
— poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek na portalu X.
I jak dodał:
➡️Ponadto stowarzyszenie nie będzie przyjmowało w swoje szeregi:
✅ kolejnych członków PiS, w tym parlamentarzystów,
✅tworzyło jakichkolwiek struktur lokalnych,
✅ powoływało pełnomocników.
➡️O tym, kto dołączy do Rady Eksperckiej i stanie na jej czele, zdecyduje Prezydium Komitetu Politycznego.
„Niech żyje Polska!”
Swojego zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje kandydat PiS na premiera, prof. Przemysław Czarnek.
Doskonałe wiadomości. Znów wszyscy razem dla zwycięstwa Polski nad Tuskiem i Koalicją 13 grudnia. Gratulacje prezesie Jarosławie Kaczyński. Mateuszu Morawiecki - zapraszam na wspólne spotkania i konferencje. Niech żyje Polska!
— napisał na portalu X.
