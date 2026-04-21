Prof. Czarnek: "Znów wszyscy razem dla zwycięstwa; "Mateuszu - zapraszam na wspólne spotkania i konferencje"

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki podczas konferencji w prasowej w siedzibie PiS oraz wpis prof. Przemysława Czarnka (screen z X) / autor: PAP/Leszek Szymański/X-Przemysław Czarnek (screen)
Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki podczas konferencji w prasowej w siedzibie PiS oraz wpis prof. Przemysława Czarnka (screen z X) / autor: PAP/Leszek Szymański/X-Przemysław Czarnek (screen)

Doskonałe wiadomości. Znów wszyscy razem dla zwycięstwa Polski nad Tuskiem i Koalicją 13 grudnia. Gratulacje prezesie Jarosławie Kaczyński. Mateuszu Morawiecki - zapraszam na wspólne spotkania i konferencje. Niech żyje Polska!” - napisał prof. Przemysław Czarnek na portalu X, odnosząc się do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim i osiągniętego kompromisu.

Wczoraj wieczorem odbyła się rozmowa w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, aby omówić sprawę stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera. Choć spekulowano o rozpadzie partii, rozmowa przyniosła kompromis. Dziś miała miejsce wspólna konferencja prezesa Kaczyńskiego i Morawieckiego.

Czytaj także

Rozwój Plus w ramach rady eksperckiej

Zgodnie z oświadczeniem p. premiera Jarosława Kaczyńskiego działalność stowarzyszenia Rozwój Plus i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej, w strukturze partii, a nie obok. Parlamentarzyści dotychczas tworzący stowarzyszenie automatycznie staną się członkami Rady Eksperckiej

— poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek na portalu X.

I jak dodał:

➡️Ponadto stowarzyszenie nie będzie przyjmowało w swoje szeregi:

✅ kolejnych członków PiS, w tym parlamentarzystów,

✅tworzyło jakichkolwiek struktur lokalnych,

✅ powoływało pełnomocników.

➡️O tym, kto dołączy do Rady Eksperckiej i stanie na jej czele, zdecyduje Prezydium Komitetu Politycznego.

Czytaj także

Niech żyje Polska!”

Swojego zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje kandydat PiS na premiera, prof. Przemysław Czarnek.

Doskonałe wiadomości. Znów wszyscy razem dla zwycięstwa Polski nad Tuskiem i Koalicją 13 grudnia. Gratulacje prezesie Jarosławie Kaczyński. Mateuszu Morawiecki - zapraszam na wspólne spotkania i konferencje. Niech żyje Polska!

— napisał na portalu X.

xyz/X/wPolityce

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

