„Po latach rodzą się we mnie takie refleksje i takie przemyślenia. Nie rozmawiać z telewizjami, które są szczujniami. W związku z tym nie gadam z panem” - powiedział Włodzimierz Czarzasty, w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Telewizji wPolsce24, który zapytał o rozkradzenie majątku po PZPR.
Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż „Czarzasty - skradzione imperium” poświęcony kontrowersjom związanym z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ustalenia telewizji są szokujące i rzucają ogromny cień na lidera Lewicy.
Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.
Czarzasty obraża dziennikarza TV wPolsce24
Były likwidator majątku PZPR mówi, że to była kradzież. Czy pan się tego wstydzi?
— zapytał dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Po latach rodzą się we mnie takie refleksje i takie przemyślenia. Nie rozmawiać z telewizjami, które są szczujniami. W związku z tym nie gadam z panem
— powiedział Czarzasty.
Panie marszałku, ale ja pytam o fakty
— odparł redaktor, ale został zignorowany przez Czarzastego.
Prokuratura ściga ministra Andruszkiewicza
Czarzasty został zapytany także o skierowanie przez prokuraturę aktu oskarżenia wobec ministra Adama Andruszkiewicza za rzekome fałszowanie podpisów.
Myślę, że pan Karol Nawrocki ma w sobie dużo decyzyjności. Jak się zdecydował na to, żeby pojechać do Orbana, którego minister donosi Putinowi, to w tej sprawie też jest w stanie podjąć jakąś decyzję
— powiedział Czarzasty.
Tusk zablokował spotkanie Nawrockiego z Macronem
Na koniec padło pytanie o Donalda Tuska, który zablokował prezydentowi Nawrockiemu spotkanie z Emmanuelem Macronem.
Bzdury, które słyszę z Kancelarii pana prezydenta zadziwiają. Radziłbym Kancelarii Prezydenta przemyśleć taką rzecz. W jakim stopniu prezydent naszego kraju jest wiarygodny w stosunku do naszych partnerów zachodnich, jeżeli jedzie i spotyka się z premierem Viktorem Orbanem, którego minister donosi Władimirowi Putinowi. Co Macron ma sobie myśleć o takiej działalności? Nie wiem. Wpadło to Kancelarii Prezydenta do głowy, że nie tylko w Polsce są oceniane spotkania przyjaciół Putina u Orbana? Wpadło to czy nie? Jakby wpadło, to by sobie znaleźli odpowiedź, dlaczego się mógł pan prezydent Macron nie spotkać z panem Nawrockim, ale czy to jest prawda, nie wiem
— zakończył Czarzasty.
Niestety Polska po dziś dzień odczuwa fatalne skutki „grubej kreski”. Brak rozliczenia komunistów powoduje, że Polskę cały czas zatruwa system, z ręki którego ginęli polscy patrioci…
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758501-buta-czarzastego-obrazal-dziennikarza-tv-wpolsce24-i-prezydenta
