Buta Czarzastego! Marszałek obrażał dziennikarza wPolsce24 i prezydenta Nawrockiego. "Radziłbym Kancelarii Prezydenta przemyśleć taką rzecz..."

Na zdjęciu Włodzimierz Czarzasty udziela wywiadów na korytarzu sejmowym / autor: PAP/Albert Zawada
Po latach rodzą się we mnie takie refleksje i takie przemyślenia. Nie rozmawiać z telewizjami, które są szczujniami. W związku z tym nie gadam z panem” - powiedział Włodzimierz Czarzasty, w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Telewizji wPolsce24, który zapytał o rozkradzenie majątku po PZPR.

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż „Czarzasty - skradzione imperium” poświęcony kontrowersjom związanym z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ustalenia telewizji są szokujące i rzucają ogromny cień na lidera Lewicy.

Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.

Czarzasty obraża dziennikarza TV wPolsce24

Były likwidator majątku PZPR mówi, że to była kradzież. Czy pan się tego wstydzi?

— zapytał dziennikarz Telewizji wPolsce24.

— powiedział Czarzasty.

Panie marszałku, ale ja pytam o fakty

— odparł redaktor, ale został zignorowany przez Czarzastego.

Czarzasty został zapytany także o skierowanie przez prokuraturę aktu oskarżenia wobec ministra Adama Andruszkiewicza za rzekome fałszowanie podpisów.

Myślę, że pan Karol Nawrocki ma w sobie dużo decyzyjności. Jak się zdecydował na to, żeby pojechać do Orbana, którego minister donosi Putinowi, to w tej sprawie też jest w stanie podjąć jakąś decyzję

— powiedział Czarzasty.

Na koniec padło pytanie o Donalda Tuska, który zablokował prezydentowi Nawrockiemu spotkanie z Emmanuelem Macronem.

Bzdury, które słyszę z Kancelarii pana prezydenta zadziwiają. Radziłbym Kancelarii Prezydenta przemyśleć taką rzecz. W jakim stopniu prezydent naszego kraju jest wiarygodny w stosunku do naszych partnerów zachodnich, jeżeli jedzie i spotyka się z premierem Viktorem Orbanem, którego minister donosi Władimirowi Putinowi. Co Macron ma sobie myśleć o takiej działalności? Nie wiem. Wpadło to Kancelarii Prezydenta do głowy, że nie tylko w Polsce są oceniane spotkania przyjaciół Putina u Orbana? Wpadło to czy nie? Jakby wpadło, to by sobie znaleźli odpowiedź, dlaczego się mógł pan prezydent Macron nie spotkać z panem Nawrockim, ale czy to jest prawda, nie wiem

— zakończył Czarzasty.

xyz/Telewizja wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

