Port przeładunkowy w Małaszewiczach. Inwestycja od kilku lat napotyka problemy finansowej i polityczne. Rząd zapowiadał, że prace ruszą. Czy coś się dzieje w tej sprawie?
Nic się nie dzieje. Ta inwestycja, która opisana jest w ustawie przyjętej w 2023 roku (zakładała zainwestowanie w rozbudowę Małaszewicz 4,5 mld zł, tak aby w ciągu 10 lat Skarb Państwa uzyskał dochody w wysokości 50 mld), nie jest realizowana. Rząd mydli oczy obywatelom, podejmując działania pozorne. Niedawno przeznaczył ponad 100 mln zł na program drobnych remontów, które mają się odbywać. Jest to wstrzymywane wyłącznie z powodów politycznych. Z tych samych powodów, dla których KE odmówiła finansowania rozbudowy w roku 2022, ponieważ Małaszewicze stanowią konkurencję dla przeładunku towarów z dalekiego wschodu, który odbywa się głównie przez porty Morza Północnego
— powiedział senator PiS.
To znacznie skróciłoby czas dostaw, ale przede wszystkim pozwoliłby Polsce uczestniczyć w podziale tego tortu. 50 mld zł, które mogłoby trafić do polskiego budżetu, przesunięte byłoby z innych budżetów, stąd też negatywna reakcja KE i kontynuacja negatywnej reakcji przez obecny rząd, który blokuje rozbudowę Małaszewicz – na pewno nie w polskim interesie. To są duże przychody, które omijają nasz budżet
— dodał polityk.
Za każdym razem, gdy rozmawiamy w Senacie o budżecie, to pytam o Małaszewicze. Dziś szczególne posiedzenie komisji, ponieważ będą brać w nim udział także przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego, lokalnego z miasta Terespol, które jest miastem graniczącym z Małaszewiczami i korzystającym z infrastruktury. Samorządowcy powiedzą o wadze tej inwestycji. To najważniejsza inwestycja rozwojowa w Polsce wschodniej. Porównujemy to z budową Gdyni, na biednym Pomorzu. Małaszewicze, jeśli zostaną rozbudowane, przyniosą podobny efekt dla gospodarki regionu. Północna Lubelszczyzna stanie się zamożnym kawałkiem Polski
— powiedział senator Bierecki.
„Małaszewicze, to coś porównywalnego z CPK”
Dlaczego tak ważna inwestycja jest blokowana?
Audyty, ekspertyzy zamawiane, służą wyłączne uzasadnieniu opóźnienia. Prawda jest taka, że interes polityczny, zagraniczny, jest realizowany, poprzez zaniechanie szeregu tego typu infrastrukturalnych inwestycji w Polsce. Małaszewicze, to coś porównywalnego z CPK. Ten rząd nie podejmuje śmiałych działań gospodarczych, które by mogły zwiększyć gospodarkę Polski, budżet, jednocześnie rzucić wyzwanie innym gospodarkom. Mamy do czynienia w tej chwili z wygaszaniem Polski, ograniczaniem ambicji. To rzutuje nie tylko na dochody budżetu, ale też całej branży transportowej w Polsce. Gdyby Małaszewicze się rozwinęły, to Polska by była bogatszym krajem. Niestety straciliśmy już ponad 2,5 roku, ale ta komisja jest po to, żeby wywierać presję i zobaczyć jaka jest rzeczywistość
— wyjaśnił senator.
