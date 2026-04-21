„Jest porozumienie, nocne ustalenia są pozytywne. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dalej działało w ramach Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział na antenie RMF24 Piotr Müller, europoseł PiS, odnosząc się do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, w którym uczestniczył również Adam Bielan.
Nocy wpis Bielana
Zdjęcie ze spotkania zamieścił na platformie X Adam Bielan.
Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi
— napisał Bielan w poście opublikowanym w nocy.
Czytaj także
„To są po prostu dobre wiadomości”
Muller, który jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus był rano w radiu RMF24 pytany o to, czy poniedziałkowe nocne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyło spór w partii odpowiedział twierdząco. Potwierdził również, że stowarzyszenie będzie funkcjonować nadal, działając w ramach PiS.
Myślę, że to było spotkanie, które bardzo mocno też wyjaśniło (…) sprawy, które być może narosły w ostatnich dniach czy tygodniach i cieszę się, że przede wszystkim tutaj doszło do porozumienia. (…) W nocy rozmawiałem z premierem Morawieckim i przekazał mi, że to są po prostu dobre wiadomości
— powiedział polityk.
Idziemy do przodu razem, również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, żebyśmy działali na rzecz silniejszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wygrali wybory
— dodał.
Od samego początku mówiliśmy o tym, że aktywność naszego stowarzyszenia to jest aktywność na rzecz powiększania tej rodziny, która by głosowała za PiS, szukania nowych dróg do rozmów
— podkreślił.
„Wtedy mamy szansę wygrać”
Dopytywany o to na jakiej zasadzie będzie działać stowarzyszenie Rozwój Plus i jaka będzie jego przyszłość w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, odpowiedział:
Jedyną właściwą ścieżką jest to, żebyśmy byli na dużej liście PiS, bo wtedy zjednoczeni mamy szansę wygrywać wybory.
Ale też z tym zastrzeżeniem, o którym wcześniej mówiliśmy - szeroki namiot. To znaczy, że te różne wrażliwości i spojrzenia też na gospodarkę, na sprawy społeczne, na sprawy międzynarodowe muszą być uwzględnione
— zaznaczył.
PiS osiągało największe wyniki wyborcze właśnie między innymi w 2019 roku, gdy tak szeroko działaliśmy
— wskazał.
kk/RMF24
