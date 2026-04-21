Nocne spotkanie prezesa PiS i Morawieckiego. Müller: Jest porozumienie. "Jedyną ścieżką jest to, żebyśmy byli na dużej liście PiS"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria
Jest porozumienie, nocne ustalenia są pozytywne. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dalej działało w ramach Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział na antenie RMF24 Piotr Müller, europoseł PiS, odnosząc się do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, w którym uczestniczył również Adam Bielan.

Nocy wpis Bielana

Zdjęcie ze spotkania zamieścił na platformie X Adam Bielan.

Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi

— napisał Bielan w poście opublikowanym w nocy.

Czytaj także

To są po prostu dobre wiadomości”

Muller, który jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus był rano w radiu RMF24 pytany o to, czy poniedziałkowe nocne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyło spór w partii odpowiedział twierdząco. Potwierdził również, że stowarzyszenie będzie funkcjonować nadal, działając w ramach PiS.

Myślę, że to było spotkanie, które bardzo mocno też wyjaśniło (…) sprawy, które być może narosły w ostatnich dniach czy tygodniach i cieszę się, że przede wszystkim tutaj doszło do porozumienia. (…) W nocy rozmawiałem z premierem Morawieckim i przekazał mi, że to są po prostu dobre wiadomości

— powiedział polityk.

Idziemy do przodu razem, również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, żebyśmy działali na rzecz silniejszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wygrali wybory

— dodał.

Od samego początku mówiliśmy o tym, że aktywność naszego stowarzyszenia to jest aktywność na rzecz powiększania tej rodziny, która by głosowała za PiS, szukania nowych dróg do rozmów

— podkreślił.

Wtedy mamy szansę wygrać”

Dopytywany o to na jakiej zasadzie będzie działać stowarzyszenie Rozwój Plus i jaka będzie jego przyszłość w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, odpowiedział:

Jedyną właściwą ścieżką jest to, żebyśmy byli na dużej liście PiS, bo wtedy zjednoczeni mamy szansę wygrywać wybory.

Ale też z tym zastrzeżeniem, o którym wcześniej mówiliśmy - szeroki namiot. To znaczy, że te różne wrażliwości i spojrzenia też na gospodarkę, na sprawy społeczne, na sprawy międzynarodowe muszą być uwzględnione

— zaznaczył.

PiS osiągało największe wyniki wyborcze właśnie między innymi w 2019 roku, gdy tak szeroko działaliśmy

— wskazał.

kk/RMF24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

