Pożar hali pod Warszawą. Spaliło się w sumie 23 tys. m kw. powierzchni! Działania straży pożarnej mogą trwać do godzin południowych

autor: KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Do godzin południowych mogą trwać działania gaśnicze straży pożarnej w Bramkach (woj. mazowieckie), gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek zapaliła się hala zakładu produkcyjnego zajmującego się suszeniem warzyw – podał PAP mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej PSP w powiecie warszawskim zachodnim.

Jak informowały media, w nocy z poniedziałku na wtorek spaliły się dwie hale oraz zaplecze biurowo-socjalne. W sumie 23 tys. m kw. powierzchni. Według zapewnień straży, specjalistyczne pomiary nie wykazały groźnych substancji w powietrzu.

W rozmowie z PAP mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim poinformował, że działania straży pożarnej mogą trwać do godzin południowych, ze względu na – jak wskazał – wielkość pożaru i dużą ilość materiałów spalonych w środku.

Podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie, by wskazać możliwą przyczynę pożaru.

Skupiamy się teraz na pracach rozbiórkowych i przelewaniu (pogorzeliska – PAP)

— zaznaczył.

Media informują, że spalony zakład zajmował się przede wszystkim suszeniem warzyw, w ofercie miał też owoce. Na miejscu zdarzenia pracować ma około 250 strażaków.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

