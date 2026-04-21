Adam Bielan zamieścił w nocy w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, w którym sam uczestniczył. „Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek” - napisał.
Zapowiadane na poniedziałek spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim budziło duże zainteresowanie ze względu na tworzone przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Według nieoficjalnych informacji, do stowarzyszenia dotychczas zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem PiS.
Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi
— napisał Bielan w poście opublikowanym w nocy.
Prezes PiS pytany przed spotkaniem przez dziennikarza telewizji wPolsce24 Rafała Jarząbka o to, czego oczekuje po spotkaniu, odpowiedział:
Chodzi o to, żeby była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwuwładza w partii, i no i wreszcie rozpad już organizacyjny, bo to zwykle jedno po drugim następuje. Co do tego muszę mieć pewność, bo w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki.
Wypowiedź dotyczyła planowanej na wczorajszy wieczór rozmowy z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Dopytywany, czy jest w ogóle możliwe, aby Morawiecki został wyrzucony z partii, lider PiS odparł:
Naprawdę nie trzeba tak długo żyć i tak długo działać jak ja, żeby zobaczyć, że wszystko jest realne.
kk/X/wPolityce/PAP
