Miller o zablokowaniu spotkania prezydentów Polski i Francji: "To jest dość prostackie i nie powinno mieć miejsca"

Miller o zablokowaniu spotkania Nawrocki-Macron / autor: Fratria
Prezydent Francji przyjeżdża do Polski. Spotyka się z panem premierem. A zdaje się, że celowo uniemożliwiono prezydentowi naszego kraju spotkanie z prezydentem Francji. To jest dość prostackie i nie powinno mieć miejsca” - ocenił były premier Leszek Miller w Radiu Zet.

W Gdańsku odbył się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Odbyło się m.in. spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ale nie doszło do spotkania francuskiego lidera z prezydentem Karolem Nawrockim.

Premierowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania obu prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się Gdańsku, a nie w Warszawie

— powiedział Onetowi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Prostackie”

Leszek Miller został zapytany na antenie Radia Zet, czy prezydent Karol Nawrocki powinien mieć możliwość spotkania się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który odwiedził Polskę.

Z pewnym zażenowaniem dowiedziałem się, że to spotkanie się nie odbędzie

Lubecka dopytała, czy doszło do marginalizowania prezydenta Nawrockiego.

Prezydent Francji przyjeżdża do Polski. Spotyka się z panem premierem. A zdaje się, że celowo uniemożliwiono prezydentowi naszego kraju spotkanie z prezydentem Francji

— odpowiedział Miller.

To jest dość prostackie i nie powinno mieć miejsca

— ocenił były premier.

Adrian Siwek/Radio Zet/Onet

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

