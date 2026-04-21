„Prezydent Francji przyjeżdża do Polski. Spotyka się z panem premierem. A zdaje się, że celowo uniemożliwiono prezydentowi naszego kraju spotkanie z prezydentem Francji. To jest dość prostackie i nie powinno mieć miejsca” - ocenił były premier Leszek Miller w Radiu Zet.
W Gdańsku odbył się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Odbyło się m.in. spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ale nie doszło do spotkania francuskiego lidera z prezydentem Karolem Nawrockim.
Premierowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania obu prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się Gdańsku, a nie w Warszawie
— powiedział Onetowi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
„Prostackie”
Leszek Miller został zapytany na antenie Radia Zet, czy prezydent Karol Nawrocki powinien mieć możliwość spotkania się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który odwiedził Polskę.
Z pewnym zażenowaniem dowiedziałem się, że to spotkanie się nie odbędzie
Lubecka dopytała, czy doszło do marginalizowania prezydenta Nawrockiego.
Prezydent Francji przyjeżdża do Polski. Spotyka się z panem premierem. A zdaje się, że celowo uniemożliwiono prezydentowi naszego kraju spotkanie z prezydentem Francji
— odpowiedział Miller.
To jest dość prostackie i nie powinno mieć miejsca
— ocenił były premier.
Adrian Siwek/Radio Zet/Onet
