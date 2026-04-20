Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż „Czarzasty - skradzione imperium” poświęcony kontrowersjom związanym z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ustalenia telewizji są szokujące i rzucają ogromny cień na lidera Lewicy.
Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.
Nasz bohater, czyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest w jakimś sensie postacią symboliczna, dlatego że on nie tylko był sprawniejszy od innych w przywłaszczaniu pieniędzy, on nie tylko potrafił to robić lepiej i zorganizować wokół siebie środowisko. Tak powstała na pieniądzach PZPR, które miały być przez państwo skonfiskowane. Tak powstała ta sławetna Muza
— powiedział Jan Rokita, członek komisji śledczej ds. afery Rywina.
Jak przekazała Telewizja wPolsce24 „spółka Muza została założona 18 maja 1989 roku, pieniądze na start pochodziły z zagarniętego przez komunistów majątku partii”.
Czarzasty i afera Rywina
W reportażu pojawił się także m.in. temat afera Rywina.
Afera się wiązała z próbą wyłudzenia łapówki za zmianę ustawy. Moim zdaniem była to wówczas gra między dwoma oligarchicznymi grupami w państwie. Obydwie w jakimś stopniu była zakorzeniona w komunizmie. Ta afera ostatecznie podzieliła środowiska tego układu władzy, ponieważ wówczas doszło do bardzo ostrego konfliktu takiego betonowego PZPR związanego z Czarzastym i Millerem z grupą Adama Michnika i też Aleksandrem Kwaśniewskim
— wskazał Wiktor Świetlik, publicysta.
