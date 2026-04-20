„Zwróciłem się pisemnie do pana prezydenta z prośbą o wskazanie, czy to show medialne, które miało miejsce w Sejmie, oznacza, że złożyli ślubowanie wobec niego. Czekam na odpowiedź” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjny.
Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w Kanale Zero, co dalej wydarzy się z sędziami wybranymi do Trybunału Konstytucyjnego, którzy zdecydowali się wziąć udział w pseudoślubowaniu w Sejmie.
Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest tam teraz 11 sędziów. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że prezydent mimo tego, że sędziowie przysięgali przed notariuszem w polskim Sejmie, muszą zostać jeszcze raz zaproszeni przez prezydenta Polski i będą zaprzysięgać, to ja to zrobię
— wskazał.
Co dalej?
Do słów tych odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 Bogdan Święczkowski, prezes Trybunał Konstytucyjnego.
Słyszałem wypowiedzi szefa kancelarii pana prezydenta Zbigniew Boguckiego, który mówił, że pan prezydent skieruje spór kompetencji do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli taki spór wpłynie, to na pewno trybunał się nad tym pochyli i rozstrzygnie, czy to zdarzenie, które miało miejsce w polskim Sejmie miało jakiekolwiek znaczenie prawne, czy też nie miało żadnego znaczenia prawnego. I kto tutaj jest uprawniony do tego, aby przyjmować to ślubowanie wobec pana prezydenta
— wskazał.
Nie mam wątpliwości, że te kwestie będą przez trybunał szybko wyjaśnione, jak tylko zbierze się pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. A pan prezydent przyjął ślubowanie od dwóch osób wybranych na sędziów i w tej chwili trybunał liczy 11 sędziów, zatem możemy orzekać w pełnym składzie
— zaznaczył.
Co przyniesie przyszłość? Przyszłość jest niepewna, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Słuchamy, co Żurek opowiada w różnych mediach, więc drżę z niepewności, co znowu wymyśli
— podkreślił.
Status sędziów
Prezes TK został zapytany, jaki jest status sędziów, którzy składali pseudo-ślubowania.
To są osoby wybrane na stanowiska sędziów, zresztą gratulowałem i gratuluję im nadal wyboru na stanowisko sędziego. Natomiast nie nawiązały stosunku służbowego i nie są sędziami w rozumieniu ustawy i konstytucji
— wyjaśnił.
Jest wiele sytuacji w polskim życiu publicznym, że ktoś jest wybrany, ale nie dochodzi do objęcia przez niego urzędu z uwagi na to, że nie spełni jakichś dodatkowych warunków, czy to ustawowych, czy konstytucyjnych. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sytuację
— dodał.
Zwróciłem się pisemnie do pana prezydenta z prośbą o wskazanie, czy to show medialne, które miało miejsce w Sejmie, oznacza, że złożyli ślubowanie wobec niego. Czekam na odpowiedź
— zauważył.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758457-tylko-u-nas-swieczkowski-o-zurku-co-znowu-wymysli
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.