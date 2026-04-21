Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, na konferencji prasowej przed siedzibą Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu alarmował o jej trudnej sytuacji w związku z brakiem obiecanych państwowych zamówień. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski obwinił o to… PiS. „Brakuje Wam pieniędzy na armię? Przestańcie wstrzymywać prezydencki projekt SAFE 0%!” - ripostował Przemysław Czarnek.
Radosław Sikorski na platformie X zasugerował, że państwowych zamówień z radomskiej Fabryki Broni „Łucznik” nie ma dlatego, że rządzącym nie udało się wziąć europejskiej pożyczki z programu SAFE, przez sprzeciw opozycji i prezydenta.
Co za bezczelni hipokryci. Było nie głosować za zablokowaniem SAFE
— napisał na platformie X Radosław Sikorski.
„Przestańcie wstrzymywać prezydencki projekt SAFE 0%!”
W odpowiedzi prof. Przemysław Czarnek przypomiał, że w czasach PiS-u Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu realizowała duże zamówienia bez programu SAFE. Poza tym obecnie rządzący mogą przyjąć prezydencki projekt „Polski SAFE 0%”. Jest on jednak wciąż „zamrożony” przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Bez SAFE rząd PiS zrealizował zamówienia z Fabryki Broni na ponad 2 mld zł. Wy nie wydaliście 20 mld zł z budżetu na obronność - te pieniądze też mogły trafić do Radomia
— zaznaczył Przemysław Czarnek.
Usprawiedliwianie opóźnień w modernizacji armii, tym że nie zaciągnęliście pożyczki z Brukseli obraża nie tylko inteligencję Polaków, ale i honor żołnierzy, którzy czekają na konkrety. Brakuje Wam pieniędzy na armię? Przestańcie wstrzymywać prezydencki projekt SAFE 0%! Może Pan tego nie przeczytać, bo mnie Pan zablokował, ale opinia publiczna powinna to zobaczyć
— dodał.
