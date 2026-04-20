Z wpisu byłego przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni na platformie X można wywnioskować, że najpewniej Paulina Hennig-Kloska może być spokojna o swoje stanowisko ministerialne, gdyż politycy Polski 2050 mają ostatecznie jej bronić. „Jak zagłosuję, jak zagłosujemy? Odpowiedzialnie. Nie nad takim, czy siakim nazwiskiem. Nad stabilnością Polski” - napisał na X były marszałek Sejmu.
Premier Donald Tusk 16 kwietnia po spotkaniu z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz postawił publiczne ultimatum tej partii - zasugerował, że jeśli jej posłowie zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska, to Polska 2050 zostanie wyrzucona z koalicji. Wszystko wskazuje na to, że słowa Tuska odniosły skutek, ponieważ z wpisu Szymona Hołowni na platformie X można wywnioskować, że już teraz - a zatem przed spotkaniem minister Hennig-Kloski z posłami Poilski 2050 - podjęta została decyzja, aby bronić polityk, która jest jedną z głównych twarzy rozłamu w Polsce 2050.
No więc powiem Wam, jak będzie. Otóż nikt nas nie wyrzuci z koalicji. Nikt z nas nie wyrzuci też Włodzimierz Czarzasty z gabinetu Marszałka Sejmu. Zaprosiliśmy minister Pauliną Hennig-Kloską, żeby przed głosowaniem porozmawiała z nami na klubie. Pewnie nie porozmawia, bo skoro koalicja zawisła na niej - wystrzeliła na orbitę geostacjonarną i wydaje jej się, że jest już zbyt ważna, by chodzić do Sejmu i tłumaczyć się posłom. Z „Czystego powietrza”, podejrzanych historii w BOŚ, czy przedziwnego usunięcia szefa PAN, profesora biologii, z Rady Nadzorczej WFOŚ w Białymstoku
— napisał Szymon Hołownia.
„Jak zagłosuję, jak zagłosujemy? Odpowiedzialnie”
Co ciekawe, były marszałek Sejmu niemal wprost poinformował o tym, że nawet jeśli Paulina Hennig-Kloska zignoruje klub Polski 2050, to i tak posłowie z tego klubu będą bronić minister klimatu i środowiska.
Jak zagłosuję, jak zagłosujemy? Odpowiedzialnie. Nie nad takim, czy siakim nazwiskiem. Nad stabilnością Polski. Co po tym wszystkim zostanie? Jeszcze więcej znanej już wszystkim dobrze, niepodrabialnej koalicyjnej atmosfery. Patrzę na cytat poniżej, i oczami duszy widzę już ten dialog na sali, tuż po głosowaniu: Posłanka Aleksandra Leo do mnie: „Dobry piesek”. Ja do posłanki Leo: „Olu, karma wraca”
— starał się ująć temat w żartobliwej formie Hołownia.
Okazuje się jednak, że nie każdy poseł ma bronić Hennig-Kloski bezwarunkowo. Poseł Kamil Wnuk w rozmowie z portalem wPolityce.pl poinformował wprost, że nie zagłosuje przeciw odwołaniu Hennig-Kloski, jeżeli wcześniej minister nie zadeklaruje rezygnacji z budowy kopalni cynku i ołowiu na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
