Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. uchylił postanowienie słubickiego sądu o umorzeniu postępowania przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Prokuratura ściga go za rzekome znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej na przejściu granicznym w Słubicach. „To, co wcześniej Sąd w Słubicach zmiażdżył i na czym nie zostawił suchej nitki, teraz nagle wraca na wokandę. Absurd. Widać, że wraca stara stalinowska zasada - dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf” - napisał w mediach społecznościowych lider Ruchu Obrony Granic.
Robert Bąkiewicz jako inicjator Ruchu Obrony Granic, który śledzi i często udaremnia nielegalne przerzucanie do Polski migrantów z Niemiec, od dłuższego czasu jest na celowniku śledczych Bodnara i Żurka. Wielokrotnie wypowiadał się o nim także Donald Tusk. W sierpniu 2025 roku Robert Bąkiewicz otrzymał od Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zakaz zbliżania się do przejść granicznych z Niemcami, a także dozór policyjny. Z końcem 2025 roku ta sama prokuratura skierowała do słubickiego sądu akt oskarżenia, zarzucając liderowi ROG znieważenie 29 czerwca 2025 r. na granicy czworga funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Bąkiewicz nazywa te zarzuty absurdalnymi, ponieważ wielokrotnie bronił funkcjonariuszy jak autor hasała „Murem za polskim Mundurem”.
Czytaj także
Chcą go jednak dopaść
Sąd Rejonowy w Słubicach 17 marca br. w całości umorzył postępowanie karne przeciwko liderowi Ruchu Obrony Granic Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał, że wszystkie czyny zarzucone mu w akcie oskarżenia nie noszą znamion przestępstwa. Zażalenie na to postanowienie złożył prokurator prowadzący sprawę. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim uchylił środki zapobiegawcze, czyli zakaz zbliżania się do granicy z Niemcami.
Teraz okazuje się, że postępowanie przeciwko liderowi ROG będzie prowadzone dalej. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Roman Makowski przekazał, że dziś na niejawnym posiedzeniu sędzia rozpatrujący zażalenie prokuratury Waldemara Żurka uchylił postanowienie słubickiego sądu, uznając je za niezasadne, i zobowiązał sąd pierwszej instancji do kontynuowania postępowania.
Sędzia uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania, uznając je za przedwczesne i niewydane na podstawie dokładnej analizy dowodów i stanu faktycznego. To oznacza, że sprawa wraca do Sądu Rejonowego w Słubicach, a jej rozpatrzeniem na zasadach ogólnych zajmie się inny sędzia niż ten, który umorzył postępowanie
— powiedział Makowski.
Czytaj także
Odpowiedź Bąkiewicza
Do tego postanowienia we wpisie na portalu X odniósł się Bąkiewicz, który przyjechał w do Gorzowa i przed budynkiem sądu okręgowego był wspierany przez grupę członków Ruchu Obrony Granic.
POLITYCZNA BANDYTERKA PRAWNA! 🇵🇱
W Gorzowie odbyła się właśnie kolejna odsłona politycznego teatru. Sąd apelacyjny, idąc po myśli prokuratora Ostałowskiego, uchylił umorzenie mojej sprawy.
To, co wcześniej Sąd w Słubicach zmiażdżył i na czym nie zostawił suchej nitki, teraz nagle wraca na wokandę. Absurd.
Widać, że wraca stara stalinowska zasada - dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf.
Prokurator Ostałowski podczas rozprawy zachowywał się tak, jakby przyszedł do sądu po odbiór wcześniej zamówionej decyzji. To atak wymierzony w ludzi, którzy nie boją się głośno mówić o bezpieczeństwie Polaków.
Dlaczego tak się spieszą?
Zwróćcie uwagę na to błyskawiczne tempo. Normalni Polacy czekają na sprawiedliwość latami, ale gdy trzeba uderzyć w Bąkiewicza, machina Tuska działa z prędkością światła. Miesiąc od wyroku do apelacji? To rekord świata!
To nie przypadek, że uderzają właśnie teraz, gdy ujawniamy skandaliczne zajścia w Lubieszynie i pokazujemy, jak niemieckie służby bezkarnie przerzucają nam migrantów. Ta decyzja sądu to wymowna próba zakneblowania ust Ruchowi Obrony Granic. Chcą nas zniszczyć i uniemożliwić walkę o suwerenność Rzeczypospolitej, bo takie są oczekiwania Berlina i ich namiestników w Warszawie.
Mówię to jasno: NIE ZASTRASZYCIE MNIE! Ta sprawa ujrzy światło dzienne w całości. Wykorzystam ten proces, żeby pokazać całej Polsce, jak wygląda prawda o nielegalnej migracji i jak prokuratura ośmiesza się, goniąc za politycznymi przeciwnikami zamiast pilnować prawa. Prawda jest po naszej stronie i prawda zwycięży!
Dziękuję wszystkim, którzy byli dziś ze mną w Gorzowie. Widzimy się w Słubicach!
— napisał w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758438-beda-scigac-bakiewicza-sad-uchylil-umorzenie-postepowania
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.