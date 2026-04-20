„Chodzi o to, żeby była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwuwładza w parti, i no i wreszcie rozpad już organizacyjny, bo to zwykle jedno po drugim następuje. Co do tego muszę mieć pewność, bo w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki” - powiedział w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wypowiedź dotyczyła planowanej na dzisiejszy wieczór rozmowy z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Dopytywany, czy jest w ogóle możliwe, aby Morawiecki został wyrzucony z partii, lider PiS odparł: „Naprawdę nie trzeba tak długo żyć i tak długo działać jak ja, żeby zobaczyć, że wszystko jest realne”.
Dziś wieczorem Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim o najnowszym ruchu wiceprezesa PiS, który w zeszłym tygodniu powołał stowarzyszenie Rozwój Plus. „Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne” - poinformował 16 kwietnia po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek. Pojawiają się głosy o podziale w PiS i ryzyku, że były premier opuści ugrupowanie. Morawiecki stanowczo deklaruje jednak, że nie zamierza odchodzić z PiS.
Reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek w Jastrzębiu Zdroju zapytał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czego możemy oczekiwać po dzisiejszych rozmowach.
Warunki nie są trudne. My przecież w żadnym razie nie chcemy blokować aktywności pana premiera, który zresztą miał do tej aktywności teraz też bardzo wiele okazji, także ci ludzie, którzy są z tym jakoś bliżej związani
— powiedział.
Natomiast chodzi o to, żeby była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwuwładza w partii, no i wreszcie rozpad już organizacyjny, bo to zwykle jedno po drugim następuje. Co do tego muszę mieć pewność, bo w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki. Ale powtarzam, z tego, co wiem, bo oczywiście przecież nie żyjemy w izolacji, to premier skłania się ku takim rozwiązaniom. Miejmy nadzieję, że tak będzie
— dodał Jarosław Kaczyński.
Czy były premier zostanie wyrzucony z partii?
Czy istnieje możliwość, że Mateusz Morawiecki zostanie wyrzucony z PiS?
Naprawdę nie trzeba tak długo żyć i tak długo działać jak ja, żeby zobaczyć, że wszystko jest realne
— podkreślił lider największej partii opozycyjnej.
Jeżeli stowarzyszenie nie byłoby parapartią, za to włączyłoby się w tę potrzebną dziś tak bardzo aktywność w tej długiej kampanii przedwyborczej, to oczywiście mogłoby działać. Ale wolelibyśmy, żeby jednak to było robione wewnątrz partii. Jest to zresztą możliwe, przy różnych propozycjach, które są w tej chwili na stole
— wskazał były wicepremier.
Telewizja wPolsce24/Joanna Jaszczuk
