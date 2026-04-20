Wyciekły sms-y, które miały nakłaniać do poparcia konkretnych kandydatów do KRS. "Ustawione wybory. Naganiacze z Iustitii"

  • Polityka
  • opublikowano:
Stowarzyszenie "Prawnicy dla Polski" ujawniło w mediach społecznościowych instrukcję sms-ową, która miała być wysyłana do sędziów, i miała nakazywać im odpowiedni sposób głosowania w czasie zgromadzeń. / autor: Fratria/X
Na początku kwietnia Kancelaria Sejmu podała prawdopodobny termin wybrania sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli 13-15 maja 2026 r. Chodzi o 15 sędziów-członków KRS, których dziś opiniują w nielegalnym głosowaniu zgromadzenia sędziów. Sejm większością głosów rządzącej koalicji już decydował w uchwale, że w ciemno zaakceptuje wyłonioną w ten sposób listę. Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” ujawniło w mediach społecznościowych instrukcję sms-ową, która miała być wysyłana do sędziów, i miała nakazywać im odpowiedni sposób głosowania w czasie zgromadzeń.

Za niespełna miesiąc Sejm ma wybrać członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie z tym poważny kłopot, ponieważ obok legalnej procedury, sędziowie wspierający obecną władzę zorganizowali nielegalne „prawybory” w sądach, by wyłonić własnych kandydatów, a dokładnie zrobili to prezesi sądów apelacyjnych. Odbywają się one właśnie dziś. Tzw. prawybory nie tylko nie są przewidziane żadnymi przepisami, ale naruszą przepisy o danych osobowych RODO, co w polskim prawie stanowi przestępstwo.

Czytaj także

Takiej treści sms-y

O tym, jak dziś przebiegają tzw. prawybory kandydatów do KRS, poinformowało w mediach społecznościowych stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”. Okazuje się, że mogły być ręcznie sterowane.

Ustawione wybory do Krajowej Rady Sądownictwa.

Takiej treści sms-y wysyłają swoim zausznikom i stronnikom naganiacze z „Iustiti.

Nazwisko i kompetencje kandydata to sprawa drugorzędna - członkowie zgromadzeń sędziowskich mają za zadanie oddać głos na konkretne… numery.

To świadczy także o rozpoznawalności oraz autorytecie ich kandydatów w sędziowskim środowisku.

I na koniec - „Iustitia” sama przyznaje: to żadne opiniowanie ani prawybory. Zrobili sobie kastowe nielegalne wybory, do których koalicja 13 grudnia zaprzęgła namiestników Waldemara Żurka w sądach - czyli ich prezesów - oraz organy sędziowskiego samorządu, podporządkowując je władzy wykonawczej.

Naganiana sztucznie przez prezesów sądów frekwencja ma na celu autoryzować kandydatów „Iustitii” oraz „Themis” przed Kancelarią Sejmu

— czytamy we wpisie stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.

Czytaj także

Kanddydaci

Wśród 60 sędziów zamieszczonych na liście kandydatów do KRS jest m.in. 15 kandydatów popieranych wspólnie przez: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. W tej grupie znaleźli się m.in. sędziowie: Wojciech Buchajczuk, Bartłomiej Starosta oraz Beata Donhöffner-Grodzicka związani z zarządami Iustitii i Themis. Ponadto w tej grupie jest m.in. sędzia SN Dariusz Zawistowski - przewodniczący KRS w latach 2015-2018.

Wśród zamieszczonych na stronie Sejmu pozostałych kandydatur są np. byli wiceministrowie sprawiedliwości z czasów PiS - sędziowie Łukasz Piebiak i Anna Dalkowska. Na liście znaleźli się także rzecznicy dyscyplinarni sędziów z czasów rządów PiS - Piotr Schab i Przemysław Radzik. Są też sędziowie Sądu Najwyższego, którzy w SN zaczęli orzekać po 2017 r. - np. Paweł Czubik, Marcin Łochowski, Maria Szczepaniec czy Renata Żywicka. Jest wspomniany sędzia Stanisław Zdun, a także członek KRS w latach 2028-2022 Jarosław Dudzicz.

Wielu sędziów zgłosiło stanowczy sprzeciw wobec organizowania tzw. prawyborów.

Czytaj także

Robert Knap/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych