Premier Donald Tusk 16 kwietnia przedstawił przewodniczącej Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz swoiste ultimatum - zasugerował, że jeśli posłowie tej formacji zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski, to zostaną wyrzuceni z koalicji rządzącej. Wedle informacji RMF FM, politycy Polski 2050 przygotowali swoją odpowiedź na ultimatum Tuska. Mają być gotowi złożyć wniosek o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu, z przywróceniem na to stanowisko Szymona Hołowni.
Co będzie, jeśli Donald Tusk ukara w jakichś sposób minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Politycy Polski 2050 w rozmowie z RMF FM przedstawiają swój plan, chociaż jest tu ważne zastrzeżenie - żaden z nich nie odważył się powiedzieć tego pod nazwiskiem.
Wspomniany plan miałby polegać na złożeniu wniosku o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu i przywrócenie na to stanowisko byłego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.
Mamy do tego większość
— mieli mówić RMF FM politycy Polski 2050. Zapewniają, że nie dadzą się zastraszyć premierowi ws. głosowania za pozostawieniem Hennig-Kloski na stanowisku.
„Mamy swoją odpowiedź”
Jeżeli premier wyrzuci Kaśkę, to my mamy swoją odpowiedź. Złożymy wniosek o odwołanie Czarzastego i powołamy Szymona. Mamy do tego większość
— podkreślił jeden z posłów Polski 2050.
Najpierw niech odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności. Jednak musimy mieć swoje karty, jeśli ktoś nam kładzie kłody pod nogi
— zaznaczył inny rozmówca RMF FM z Polski 2050.
Adam Stankiewicz/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758430-polska-2050-odpowiada-na-ultimatum-tuska-czarzasty-zagrozony
