Polska 2050 odpowiada na ultimatum Tuska! Czarzasty zostanie odwołany z funkcji marszałka Sejmu? "Mamy do tego większość"

autor: Fratria
Premier Donald Tusk 16 kwietnia przedstawił przewodniczącej Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz swoiste ultimatum - zasugerował, że jeśli posłowie tej formacji zagłosują za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski, to zostaną wyrzuceni z koalicji rządzącej. Wedle informacji RMF FM, politycy Polski 2050 przygotowali swoją odpowiedź na ultimatum Tuska. Mają być gotowi złożyć wniosek o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu, z przywróceniem na to stanowisko Szymona Hołowni.

Co będzie, jeśli Donald Tusk ukara w jakichś sposób minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz? Politycy Polski 2050 w rozmowie z RMF FM przedstawiają swój plan, chociaż jest tu ważne zastrzeżenie - żaden z nich nie odważył się powiedzieć tego pod nazwiskiem.

Wspomniany plan miałby polegać na złożeniu wniosku o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu i przywrócenie na to stanowisko byłego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.

Mamy do tego większość

— mieli mówić RMF FM politycy Polski 2050. Zapewniają, że nie dadzą się zastraszyć premierowi ws. głosowania za pozostawieniem Hennig-Kloski na stanowisku.

Mamy swoją odpowiedź”

Jeżeli premier wyrzuci Kaśkę, to my mamy swoją odpowiedź. Złożymy wniosek o odwołanie Czarzastego i powołamy Szymona. Mamy do tego większość 

— podkreślił jeden z posłów Polski 2050.

Najpierw niech odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności. Jednak musimy mieć swoje karty, jeśli ktoś nam kładzie kłody pod nogi

— zaznaczył inny rozmówca RMF FM z Polski 2050.

Adam Stankiewicz/RMF FM

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

