Izabela Bodnar zdołała skupić uwagę internautów i innych polityków wpisem na X. W końcu jednak zdecydowała się go usunąć, bo jej przemyślenia wywołały jedynie falę oburzenia. Posłanka Centrum użyła bowiem słowa „autyzm” jako epitetu podczas politycznej sprzeczki w mediach społecznościowych. Po apelach o usunięcie wpisu pojawił się inny post poseł Bodnar. Tym razem z przeprosinami.
Bodnar: Aż taki coming out?
Wpis posłanki był reakcją na sondę przeprowadzoną przez jednego z użytkowników X, w którym przeważająca liczba internautów zagłosowała za zmianą premiera na 1,5 roku przed wyborami parlamentarnymi.
Bartek, idziecie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz na ścianę. Rozumiem autyzm i taktykę ratowania latami drzewa podczas gdy płonie las, ale aż taki coming out? Z PiS?? Jezu”
— komentowała Izabela Bodnar.
„Autyzm to nie epitet”
Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Fala oburzenia zmiotła narrację pani poseł, ujmującą się za Donaldem Tuskiem.
Izabelo, nie jestem w spektrum autyzmu. Poza tym to nigdy nie powinien być argument w dyskusji politycznej. Autyzm to nie epitet. To sposób funkcjonowania setek tysięcy Polaków. Używanie go jako obelgi przez posłankę to wstyd. Przeprosiny należą się nie mnie, lecz wszystkim osobom w spektrum”
— napisał twórca sondy.
Pojawiły się też kolejne krytyczne wpisy z wezwaniem do przeprosin.
Wśród użytkowników X z takim przesłaniem był Adam Gomoła
Iza usuń proszę ten wpis, możesz używać wielu innych inwektyw pod adresem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jeżeli już musisz, ale nie stygmatyzuj osób w spektrum autyzmu
— czytamy we wpisie posła Polski 2050.
„Przykład, jak o spektrum autyzmu nie mówić i nie pisać”
Katarzyna Nowakowska, również z Polski 2050 przypomniała, że trwa Światowy Miesiąc Świadomości Autyzmu. Dla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej wpis Bodnar był przykładem, jak o „spektrum autyzmu nie mówić i nie pisać”.
Z kolei działacz Polski 2050 Marek Uss odniósł się do wpisu Bodnar jako ojciec dziecka ze spektrum autyzmu. Zaznaczył, że nie życzy sobie takich komentarzy.
Co za bezczelność, by używać autyzmu jako sposobu na obrażenie kogoś. Rodzicom dzieci (a także dorosłym) walczącym o zrozumienie osób w spektrum wymierza Pani policzek. Totalny brak klasy
— stwierdził.
Bodnar: Od lat wspieram osoby neuroróżnorodne
Izabela Bodnar zdecydowała się w końcu na usunięcie wpisu i „z serca przeprosiła” za swoją wpadkę.
Z serca przepraszam za mój komentarz, w którym użyłam słowa ‘autyzm’. Od lat wspieram osoby neuroróżnorodne i nie było moją intencją nikogo tym zranić. Przepraszam
