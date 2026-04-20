Czarnek do reportera TVN24: Zakład "Łucznik" popada w ruinę, a pan się pyta o Morawieckiego? Niech pan zapyta o to Kosiniaka-Kamysza

Prof. Przemysław Czarnek / autor: PAP/Piotr Polak
Podczas konferencji prasowej prof. Przemysława Czarnka przed siedzibą Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu, dziennikarz TVN24 zapytał o sprawę stowarzyszenia Rozwój Plus tworzonego przez środowisko Mateusza Morawieckiego. „Dzisiaj ten zakład popada w ruinę, bo nie ma zamówień z państwa polskiego, a pan się pyta o Mateusza Morawieckiego, niech pan się zapyta Kosiniaka-Kamysza, dlaczego doprowadza do ruiny „Łucznik” w Radomiu i polską zbrojeniówkę” - zareagował na pytanie redaktora TVN24 Przemysław Czarnek.

Reporter TVN24 zapytał Przemysława Czarnka o sens powołania stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzy środowisko Mateusza Morawieckiego.

Czy jest szansa na jakiś rozwój programowy? Czy to będzie jakaś wartość dodana, czy raczej balast? Czy w ogóle potrzeba takiego stowarzyszenia w PiS-ie?

— zapytał reporter.

Ja się ogromnie cieszę, że państwo się interesujecie tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. To świadczy o tym, że jest to rzeczywiście najważniejsza partia opozycyjna i największa partia opozycyjna. Natomiast proponowałbym również stacji TVN24 zwrócenie uwagi widzom, odbiorcom waszych relacji w TVN24, kiedy ten zakład rozwijał się, kiedy tutaj czterokrotnie zwiększano przychody i trzynastokrotnie zysk netto, kiedy tu zamówiono 230 tysięcy karabinków Grot, to państwo wylewaliście błoto na rząd Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka

— odpowiedział Przemysław Czarnek.

Niech pan się zapyta Kosiniaka-Kamysza”

Dzisiaj ten zakład popada w ruinę, bo nie ma zamówień z państwa polskiego, a pan się pyta o Mateusza Morawieckiego, niech pan się zapyta Kosiniaka-Kamysza, dlaczego doprowadza do ruiny „Łucznik” w Radomiu i polską zbrojeniówkę. Wydaje mi się, że to byłoby zdecydowanie bardziej korzystne dla wszystkich widzów w całej Polsce, którzy nie interesują się specjalnie tym, co się dzieje w jednym czy drugim stowarzyszeniu, tylko tym, dlaczego polska zbrojeniówka i polski przemysł pada

— dodał.

