W Gdańsku odbędzie się dziś I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W programie wydarzenia przewidziano m.in. spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nie będzie za to spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. „Premierowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania obu prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się Gdańsku, a nie w Warszawie” — powiedział Onetowi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
To będzie pierwszy szczyt polsko-francuski po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki. rozmowy podczas szczytu mają dotyczyć m.in. relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich. Te kwestie bez wątpienia leża w zakresie kompetencji prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego KPRP zabiegał o spotkanie prezydentów Macrona i Nawrockiego. Niestety takiego spotkania nie będzie, ponieważ zablokował je Donald Tusk.
Czytaj także
Tusk bał się spotkania Macron-Nawrocki
Z prezydentem Francji Macronem spotka się w Gdańsku premier Donald Tusk. W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
MSZ nie wystosował zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego
— powiedział Onetowi Rafał Leśkiewicz.
Kancelaria Prezydenta informowała o chęci spotkania pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Organizatorem wizyty jest rząd. Premierowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania obu prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się Gdańsku, a nie w Warszawie
— opowiada rzecznik prezydenta Nawrockiego.
To kolejny przykład lekceważenia prezydenta przez rząd. Lekceważenia Polaków, budowania murów i dzielenia społeczeństwa. To działanie wbrew interesowi Polski. Wykorzystywanie wizyt zagranicznych głów państw do wewnętrznej walki politycznej to przejaw skrajnie niepoważnej postawy rządzących i ośmieszania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej
— mówi Leśkiewicz.
Warto dodać, że niedawno doszło do spotkania prezydentów Polski i Francji w Paryżu, podczas którego rozmawiano o bezpieczeństwie i polityce unijnej, którą prezydenci postrzegają w podobny sposób
— akcentuje prezydencki rzecznik i dodae, że Karol Nawrocki „ma dobre relacje z prezydentem Francji i jego administracją”.
Dowodem jest dzisiejsza wizyta we Francji szefa Biura Polityki Międzynarodowej ministra Marcina Przydacza. Minister ma przede wszystkim spotkanie ze swoim odpowiednikiem, czyli główną doradczynią dyplomatyczną Macrona Emmanuele Bonne
— stwierdza.
Czytaj także
Tusk nie zaproponował
Minister w KPRP Wojciech Kolarski zapytany dlaczego nie ma spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Macronem odpowiedział, że prezydent Francji przyjeżdża do Polski na zaproszenie premiera Tuska z wizytą roboczą, która „nie wymaga protokolarnie innego spotkania”.
Takie spotkanie nie zostało przez gospodarza tej wizyty, czyli właśnie przez premiera, zaproponowane. Spotkanie ma miejsce w Gdańsku i będzie, według mojej wiedzy, jedynym spotkaniem na tym szczeblu
— powiedział Kolarski odnosząc się do wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce.
Dopytywany, czy KPRP zabiegała o zorganizowanie spotkania głów państw odpowiedział, że w relacjach na linii prezydent-rząd panuje obyczaj, w ramach którego „kancelaria premiera ma dominującą rolę jak chodzi o sprawy europejskie”. Jak dodał, domeną Pałacu Prezydenckiego są relacje transatlantyckie.
Domeną Pałacu Prezydenckiego są relacje transatlantyckie, kancelaria premiera ma dominującą rolę w sprawach europejskich
— powiedział minister Wojciech Kolarski.
To nie pierwsza polityczna dywersja Tuska wymierzona w prezydenta RP. W marcu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent Karol Nawrocki nie był informowany o rozmowach, jakie rząd Tuska prowadzi z Francją w sprawie odstraszania nuklearnego.
Czytaj także
Robert Knap/PAP/Onet
