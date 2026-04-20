Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka w skandaliczny sposób zaatakowała abp Marka Jędraszewskiego, który jako pasterz Kościoła ocenił jako złe, działania rządu dotyczące wychowania i kształcenia młodego pokolenia Polaków. „Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania” - powiedział wczoraj na Jasnej Górze. „Pan Jędraszewski nie wie, kłamie. To wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje” - stwierdziła Nowacka w RMF24.
Podczas Zlotu Gwiaździstego na Jasnej Górze abp Marek Jędraszewski odniósł się do tego. co Ministerstwo Edukacji Narodowej pod kierunkiem Barbary Nowackiej robi z polskimi szkołami.
Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na, dzisiaj, niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! (…) Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej.
— powiedział abp Marek Jędraszewski na Jasnej Górze, który przypomniał, że obchodzimy 1060. rocznicę chrztu Polski.
Są u nas ludzie, którzy poniewierają ten krzyż wpisując się w haniebną tradycję i sowietów, i hitlerowców niemieckich. Jak ocenić inaczej niż potworną prowokację wobec nas słowa wpisane w media społecznościowe, kiedy w Wielki Piątek płonął papieski krzyż przed kościołem w Warszawie, a pewna pani napisała „piękny widok”?
— stwierdził.
Czytaj także
Skandaliczne słowa Nowackiej
Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów, ale dziwię się biskupom, księżom, praktykującym katolikom, że nie powiedzą, żeby przestał po prostu kłamać. Opowiada bzdury, nieprawdy, aż wstyd przynosi Kościołowi i innym biskupom.
Kłamstwo na kłamstwie
— powiedziała w RMF24 Nowacka, ale na tym nie skończyła.
Pan Jędraszewski nie wie, kłamie. To wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje
— wypaliła minister w rządzie Donalda Tuska.
Nowacka sama kłamie twierdząc, że wszyscy są zadowoleni z tego, że ograniczyła religię do jednej godziny tygodniowo. Protestują nauczyciele, rodzice, KEP a nawet NSZZ „Solidarność”, o czym szefowa MEN nie chce mówić.
Rząd nie prowadzi tego typu transakcji. Jedna lekcja religii jest, przyjęła się i nie ma żadnej burzy. A kościół w ramach takiej drobnej zemsty urządził awanturę wokół edukacji zdrowia
— oświadczyła Nowacka, próbując sprowadzić forsowaną edukację zdrowotną jedynie do kwestii higieny i zdrowia psychicznego.
W ogóle nie znają podstawy programowej, a ona w tej chwili powstaje, jest tworzona przez ekspertów, natomiast już się wypowiadają, że to jest sprzeczne z wartościami rodziny. Chciałabym zapytać jakim jakim prawem ktoś mówi, że zdrowie psychiczne, czy higiena jest niezgodna z tradycyjnymi wartościami Polski. Jestem Polką. Higiena, zdrowie psychiczne, dobra dieta i ruch to nasze też tradycje
— powiedziała minister edukacji Narodowej.
Czytaj także
Robert Knap/RMF4
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758402-nowacka-atakuje-abp-jedraszewskiego-opowiada-bzdury
