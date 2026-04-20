Dziś ruszył „Czarny tydzień”, czyli protest w szpitalach powiatowych. To wyraz zaniepokojenia obecną polityką finansowania ochrony zdrowia, realnie zagrażającej bezpieczeństwu pacjentów. Nie oznacza to jednak, że lekarze nie będą wykonywali swoich obowiązków. „Pacjenci będą zaopiekowani i informowani przez dyrektorów i zespoły szpitali o co nam chodzi i dlaczego podejmujemy działania” – mówił dziś prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.
W poniedziałek 20 kwietnia rozpoczął się „Czarny tydzień” w szpitalach powiatowych. Protest, który ma potrwać do 24 kwietnia zorganizował Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, którego zdaniem obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza placówki powiatowe do załamania i realnie zagraża bezpieczeństwu pacjentów.
„Niech politycy pójdą po rozum do głowy”
Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski w RMF24 zapewnił, że protest w dużej mierze ograniczy się do akcji informacyjnej, zarówno w formie plakatów, jak i informowania pacjentów przez dyrektorów i zespoły szpitalne o przyczynach akcji. Dodał, że pacjenci będą zaopiekowani i nie odczują protestu.
Jesteśmy odpowiedzialnym stowarzyszeniem, więc pacjent nie będzie miał żadnych utrudnień. Będzie informowany przez personel, plakaty, jak wygląda sytuacja danego szpitala
— mówił Malinowski.
Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych został zapytany również o to, czy w ciągu nadchodzących dwóch lat lub roku da się dojść do sytuacji, w której rząd nie będzie musiał dosypywać pieniędzy do NFZ, a szpitale powiatowe mogłyby funkcjonować.
Po pierwsze, wreszcie niech politycy pójdą po rozum do głowy, bo jeżeli nie będzie porozumienia ponad podziałami i dziesięcioletniej strategii, nietykalnej - przynajmniej dziesięciu punktów, to zapomnijmy, że coś się zmieni
— mówił.
Konieczne uproszczenie systemu
Dodał, że nie może być tak, że „co cztery lata mamy wywrócenie systemu do góry nogami, a tak jest przez te dwadzieścia sześć lat”.
W ocenie Malinowskiego, na bazie porozumienia zawierającego 10 punktów strategicznych, „należy napisać praktycznie wszystko od nowa”.
Dlatego, że mamy tak przeregulowany system, pewne zapisy w ustawie, które były na potrzeby „na już”, polityczne jakieś, uprościć ten system, skoordynować opiekę medyczną na poziomie powiatu, a później pójdzie dobrze
— podkreślił.
Wcześniej w rozmowie z PAP Malinowski poinformował, że przynajmniej 40 szpitali powiatowych jest zagrożonych upadłością i zaapelował o uproszczenie systemu.
Finanse szpitali powiatowych są w coraz gorszym stanie
— mówił.
Dodał, że z raportu przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich wynika, że kilkadziesiąt placówek może upaść.
Według szefa OZPSP konieczne jest uproszczenie systemu ochrony zdrowia.
Jest przeregulowany, już teraz organizacyjnie nie do przejścia, za chwilę otoczenie prawne spowoduje, że prowadzenie działalności będzie niemożliwe
— stwierdził.
Zaznaczył, że rozwiązaniem jest nowa ustawa o działalności leczniczej.
Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
Głos w sprawie zmian w ochronie zdrowia zabrała w ub. tygodniu również Polska Unia Szpitali Klinicznych.
Obserwowane w ostatnich tygodniach działania Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia powodują, że jako odpowiedzialni za zarządzanie szpitalami klinicznymi w Polsce wyrażamy swój niepokój i sprzeciw wobec szukania krótkowzrocznych oszczędności w systemie ochrony zdrowia przy jednoczesnym zaciąganiu gigantycznego długu zdrowotnego w społeczeństwie, którego nie da się odrobić bez skokowego zwiększenia za kilka lat nakładów finansowych na ochronę zdrowia
— napisali przedstawiciele organizacji.
Zaapelowali o „rewizję założeń cięć finansowych w ochronie zdrowia oraz podjęcie pilnej, rzetelnej dyskusji na temat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w sposób, który umożliwiałby zachowanie standardów leczenia w Polsce co najmniej na obecnym poziomie, bez szkody dla zdrowia pacjentów i promowania patologii w systemie ochrony zdrowia celem dopasowania się do mechanizmów finansowania przez płatnika świadczeń – NFZ”.
Aby zwrócić uwagę rządzących na problemy szpitali powiatowych, OZPSP zaplanował rozłożony na kolejne dni tego tygodnia protest. Placówki, które wezmą w nim udział, będą oflagowane, personel założy czarne koszulki. Waldemar Malinowski zapewnił, że pacjenci nie ucierpią z powodu tych działań, wszystkie świadczenia medyczne będą odbywały się normalnie. W środę 22 kwietnia przed szpitalami zaplanowana jest także minuta ciszy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
