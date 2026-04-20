Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości był gościem „Rozmowy Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk partii Jarosława Kaczyńskiego komentował m.in. sprawę zamieszania wokół ugrupowania, powstania „Stowarzyszenia Rozwój Plus” pod egidą Mateusza Morawieckiego.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości skomentował plotki mówiące, że to on stoi za rzekomym podziałem w partii, co miałoby być planem na zyskanie większego poparcia.
Spiskowa teoria. Myślę, że konflikty żadnym partiom nie służą, szczególnie opowiadane publicznie. Polskie społeczeństwo jest zupełnie inne niż brytyjskie czy amerykańskie, gdzie ludzie przywykli, że liderzy toczą spór za pomocą mediów
– powiedział.
Koncentrujemy się na tym, by PiS zdobyło jak najlepszy wynik – taki, który pozwalałby na samodzielne rządy. A jeżeli nie, to byśmy mieli tak silną pozycję w negocjacjach, żeby nikt nam nie dyktował, kto będzie premierem itd. A już słyszymy ze strony mniejszych partii tego typu żądania. Musimy co najmniej przekroczyć poziom 30 proc. Do wyborów zostało jeszcze bardzo dużo czasu. Wszyscy, którzy świętują w Polsce sukces TISZY Petera Magyara, chciałbym im przypomnieć, że mniej więcej w podobnym okresie do wyborów węgierskich Magyar przegrał z Orbanem piętnastoma punktami procentowymi wybory europejskie
– dodał.
Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim
Adam Bielan odniósł się do sprawy planowanego dziś na godzinę 12:00 spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj dojdzie do rozmowy naszego lidera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, który pozostaje bardzo ważną osobą w naszym obozie. Bo jest byłym premierem, tak jak pani Beata Szydło będzie zawsze bardzo ważnym członkiem naszego obozu
– mówił Bielan.
Widzieliśmy się wszyscy w sobotę (18 kwietnia – przyp. red.) na Wawelu, gdzie w 16. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej odbyła się Msza święta, a później mieliśmy okazję rozmawiać. Okazja nie służyła, by rozmawiać o jakiejś twardej polityce, ale wiemy, że dzisiaj jest zaplanowane spotkane i jestem przekonany, że te wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione
– dodał.
Zapewnił, że Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim podali sobie ręce.
Oczywiście. Przekazanie sobie znaku pokoju, jak zawsze na Mszy świętej. Ale miałem okazję rozmawiać z panem prezesem i z Mateuszem Morawiecki. Jestem przekonany, że on nie chce wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Był w mediach, mówił o tym bardzo wyraźnie. Rozmawiałem też w weekend z kilkoma członkami tego stowarzyszenia (…) i jestem przekonany, że oni nie chcą wyjść z Prawa i Sprawiedliwości
– powiedział.
Pan prezes ma na takie rozmowy określenie: zasadnicza. (…) Jestem optymistą, ale nie chcę pompować balonika. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mieć dla zatroskanych wyborców naszej formacji bardzo dobre wiadomości
– dodał.
Czytaj także
Telewizja wPolsce24
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.