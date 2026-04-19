Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wkrótce może stracić swoje stanowisko. Posłowie PiS-u i Konfederacji złożyli pod koniec marca wniosek o wotum nieufności wobec minister. Gdyby było na pewno wiadomo, że cała koalicja rządząca będzie broniła Hennig-Kloski, to wynik głosowania byłby oczywisty. Tak jednak nie jest. Zarówno PSL, jak i Polska 2050 zaprosiły minister Hennig-Kloskę na posiedzenia swoich klubów, by odpowiedziała na pytania w kwestiach budzących ich wątpliwości. Na to drugie zaproszenie ostro zareagował poseł klubu Centrum (a wcześniej Polski 2050) Sławomir Ćwik.
W imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosiłem panią minister Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku
— poinformował na platformie X Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polski 2050.
Miałem Pawłowi Ślizowi nic nie pisać bo robicie dziecinadę - ale JEDNO zdanie Ci napiszę … Szkoda, że wcześniej nie chciałeś się z posłami ze swojego Klubu spotykać, gdy o to prosiliśmy - m.in. dlatego odeszliśmy z Polski 2050… Ogarnijcie się, bo przeciwnik polityczny to PIS i Konfederacje
— odpowiedział na powyższy wpis Sławomir Ćwik, poseł klub Centrum. Przypomnijmy, że nie tak dawno temu doszło do rozłamu w Polsce 2050 po tym, jak Paulina Hennig-Kloska przegrała wybory na przewodniczacego Polski 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Posłowie, którzy odeszli z Polski 2050, założyli wówczas klub Centrum. Wówczas Hennig-Kloska straciła rekomendację Polski 2050 do bycia w rządzie, zatem jak najbardziej zasadne jest pytanie, czy jednak teraz posłowie Polski 2050 będą bronić minister, która jest jedną z głównych twarzy rozłamu w partii założonej przez Szymona Hołownię.
Każdy pamięta to, co chce pamiętać…
— odpowiedział na wpis Ćwika Śliz.
A to ciekawe, bo na przykład ja zawsze mogłem liczyć na spotkanie i sensowną rozmowę z szefem klubu Polski 2050, choć do partyjnych zaszczytów nigdy się nie pchałem. Ogarnij się Sławku i nie wybieraj nam nowych sojuszników, niezależnie od poziomu mięty, który do nich czujesz
— zwrócił się do Ćwika z kolei Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.
Hennig-Kloskę zaprasza także klub PSL
Tymczasem wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski przekazał na platformie X, że także ludowcy zaprosili Paulinę Hennig-Kloskę na posiedzenie swojego klubu, by odpowiedziała na serię pytań.
Zaprosiliśmy panią minister Henning-Kloskę na posiedzenie klubu parlamentarnego. Jeżeli przyjdzie, będzie odpowiadała na pytania polityków PSL o program czyste powietrze i zarządzanie obszarami łowiectwa oraz lasów państwowych
— napisał na X Piotr Zgorzelski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758386-goraco-w-koalicji-polska-2050-wzywa-hennig-kloske-do-wyjasnien
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.