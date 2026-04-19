Nie milkną pytania o powiązania wicemarszałek Sejmu z KO Moniki Wielichowskiej ze skazaną na 6,5 roku więzienia w ramach afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku Kamili L., byłej działaczki KO. Tymczasem Telewizja wPolsce24 opublikowała kolejne zdjęcia Wielichowskiej z Kamilą L., które wydają się sugerować, że obydwie panie znają się dobrze.
Jakiś czas temu Polską wstrząsnęła afera pedofilsko-zoofilska w Kłodzku. Zamieszana w nią jest była działaczka Koalicji Obywatelskiej Kamila L., która usłyszała wyrok w związku z tym skandalem.
Prominentni politycy KO w przeszłości robili sobie zdjęcia z Kamilą L., ale po wybuchu afery nabrali wody w usta. Informatorzy z otoczenia Donalda Tuska podawali, że w partii przyjęto taktykę na zamilczenie sprawy. Niestety dla „demokratów”, w Internecie i prawicowych mediach temat cały czas jest podnoszony, co chwilę na jaw wychodzą nowe fakty.
Burza rozpętała się głównie wokół wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, która jak ognia unika odpowiedzi na dręczące opinię publiczną pytania, o jej powiązania z Kamilą L.
Nowe zdjęcia Wielichowskiej z Kamilą L.
Telewizja wPolsce24 dotarła do kolejnych wspólnych zdjęć obu pań, które pochodzą z 2020 roku i zostały wykonane podczas festynu w Kudowie-Zdroju. Na podstawie fotografii można odnieść wrażenie, że kobiety znają się dobrze.
