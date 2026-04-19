„Jaki metraż? Ile pokojów?” - zapytał Jakub Stefaniak z PSL na portalu X, odnosząc się do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego u legend Solidarności Joanny i Andrzeja Gwiazdów. W podobnym tonie głos zabrała poseł Magdalena Filiks z KO. Żenujące wpisy demokratów doczekały się mocnych odpowiedzi.
Prezydent Karol Nawrocki odwiedził legendy Solidarności Joannę i Andrzeja Gwiazdów. Opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z tego wydarzenia.
Piękna pogoda w rodzinnym Gdańsku i odwiedziny u pięknych ludzi – Joanny i Andrzeja Gwiazdów
— czytamy we wpisie głowy państwa na portalu X.
„Demokraci” pokazali „szacunek”
Środowisko demokratów co rusz pokazuje, że ich szacunek do innych, to tylko puste slogany. Tak naprawdę czekają na każdą okazję, żeby spróbować kąsać swoich przeciwników politycznych i robią to w najbardziej prymitywny sposób…
Jaki metraż? Ile pokojów?
— zapytał Jakub Stefaniak z PSL.
Kawalerka, czy coś większego?
— skomentowała Magdalena Filiks z KO.
„Sprawa przyciąga najtęższe umysły”
Żenujące wpisy polityków Koalicji 13 Grudnia spotkały się ze stanowczymi odpowiedziami.
Zło rządowe
— stwierdził szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Dedykuję wszystkim, którzy snują rozważania o współpracy z peezelem
— skomentował dziennikarz TV wPolsce24 Jacek Łęski.
Jest pan żałosny! Państwo Gwiazdowie walczyli o wolną Polskę i w przeciwieństwie do Kropiwnickiego ps. „Deweloper” nie dorobili się kilkunastu mieszkań
— dodał dziennikarz TV wPolce24 Szymon Szereda.
Fakt, Gwiazdowie nie dorobili się iluś tam mieszkań, jak Adamowiczowie czy Kropiwnicki. Neo-ZSL-owiec ich jeszcze wyśmieje
— skwitował Stanisław Żerko.
Sprawa przyciąga najtęższe umysły
— stwierdził dziennikarz Maciej Kożuszek.
