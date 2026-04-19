„Ludzie się zastanawiają, co się dzieje. Czy to są dwa byty polityczne. To jest realizacja pewnych celów politycznych w ramach tego stowarzyszenia. To jest kompletnie niepotrzebne i nie ma co gryźć się w język. Trzeba po prostu to przeciąć. Prezes Jarosław Kaczyński wyszedł na konferencję, powiedział jednoznacznie” - powiedział poseł PiS Michał Wójcik w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do inicjatywy Mateusza Morawieckiego - stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
Zamieszanie wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością?
Jutro odbędzie się spotkanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z panem Mateuszem Morawieckim. Liczę na to, że jednak będziemy funkcjonowali tak jak dotychczas, czyli w jednym wielkim teamie, który ma odsunąć zło. Musimy pracować na sukces Przemysława Czarnka oraz Prawa i Sprawiedliwości
— powiedział był wiceminister sprawiedliwości.
Prof. Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera PiS, ale mówił się, że chciał nim zostać Morawiecki.
Pan premier Morawiecki musi też zrozumieć, jeżeli kierownictwo decyduje się na taki ruch z jakich względów to robi. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński zawsze miał rękę do dobrych kandydatów. Przemysław Czarnek jest bardzo dobrym kandydatem i ciężko pracuje. Wszyscy ludzie związani z partią muszą na niego pracować. Tak jest decyzja i tyle
— wyjaśnił polityk.
„Nie ma co ogryźć się w język”
— kontynuował poseł PiS.
Czy poseł Wójcik lubi Morawieckiego?
Jest bardzo utalentowanym i inteligentnym człowiekiem. Ma naprawdę ogromną wiedzę, jest świetnie wykształconym człowiekiem, natomiast politycznie Uważam, że to, co robi w tej chwili jest szkodliwe i mówię to otwarcie. Lubię wszystkich moich kolegów w prezydium. Jego również lubię jako człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o polityczny wymiar to tutaj mogę powiedzieć, że nie powinno to tak wyglądać
— .
Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski
Sejm będzie głosować ws. odwołania Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Uda się ją relegować?
Oni będą sobie grali. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce być wicepremierem. Może jeszcze jakieś spółki będą chcieli mieć. To są ludzie, którzy przyłożyli ręce do tego, żeby moi koledzy czy też pracownicy ministerstwa, siedzieli w więzieniach. To zło trzeba rozliczyć. Dlatego dzisiaj apeluję do Mateusza Morawieckiego, nie zapomniałem tego, co się działo przez 2,5 roku i myślę, że wielu ludzi nie zapomniało. Wielu ludzi bardzo cierpiało i ciągle cierpi. Oni się będą trzymali do samego końca. Jestem przekonany, że już nie ma żadnej trzeciej drogi. Dzisiaj są tylko stanowiska, pieniądze, głupoty, które wymyślają. Hennig-Kloska jest tego wizytówką. Tak to wszystko wygląda. Nie wierzę, że po prostu dojdzie do rozłamu i upadnie rząd
— zakończył były wiceminister sprawiedliwości.
xyz/Telewizja wPolsce24
