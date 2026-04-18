Na platformie X poseł PiS Marcin Horała skrytkował ostatni wywiad telewizyjny europosła i wiceprezesa PiS Patryka Jakiego. Wywołało to ostrą reakcję Tobiasza Bocheńskiego, również europosła i wiceprezesa PiS. Jest to kontynuacja sporu wewnątrz PiS po tym, jak Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Tę inicjatywę wyraźnie skrytykował na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dziś w mediach dwa wywiady wiceprezesów PiS. Poranny Mateusza Morawieckiego w RMF FM i wieczorny Patryka Jakiego w Telewizji Republika. Polecam odsłuchanie obydwu jeden po drugim i samodzielne wyrobienie sobie opinii. Widać jak na dłoni, kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu. Kto zaś chce zostawić Tuskowi wolne pole do łowienia we wszystkich grupach wyborców poza radykałami, a ataki kieruje głównie do wewnątrz obozu. Widać też oczywiście, jak różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku
— napisał na platformie X Marcin Horała, poseł PiS.
Reakcja Bocheńskiego
Na powyższy wpis ostro odpowiedział Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS.
Sorry Marcinie. Doprowadziliście do sytuacji, w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Założyliście polityczne stowarzyszenie i je ogłosiliście, nie tylko bez zgody, ale i wbrew woli naszego lidera Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a Ty mówisz o jedności? Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości? Teraz wchodzisz sobie na X i obrażasz wiceprezesa partii Patryka Jakiego, który nawoływał w Telewizji Republika o uszanowanie woli Prezesa Kaczyńskiego? Co to ma być?
— pytał Bocheński.
Założyliście stowarzyszenie, żeby zdobywać nowych wyborców poza strukturą Prawa i Sprawiedliwości i myślicie, że - mówiąc Twoim językiem - wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją co się dzieje? Nie ma takiej aktywności politycznej, której nie można realizować w ramach PiS w celu przyciągania nowych wyborców. Gdy się zakłada nowy podmiot polityczny, to się pracuje na nową markę, a nie na PiS. A gdy się dzieli prawicę, to Tusk wygrywa wybory. Żeby to pojąć nie potrzeba nawet temperówki. Proszę, zastosuj się w ramach lojalności do wskazań Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego
— dodał.
Jaki: Obrażają mnie bez merytorycznych argumentów
Później zbiorczo politykom związanym z Mateuszem Morawieckim odpowiedział sam Patryk Jaki (poza Marcinem Horałą krytyczny wobec niego wpis zamieścił też poseł PiS Paweł Jabłoński).
Ludzie MM [Mateusza Morawieckiego - przyp. red.] postanowili dziś wieczorem wulgarnie mnie obrażać (kredki, krzywe zdjęcia (tak robi Agora), nie używając żadnego merytorycznego argumentu. Śmiem jednak sądzić, że dlatego, aby zniechęcić do wysłuchanie tego wywiadu - który punkt po punkcie rozkłada ich “opowieści”. Więc tym bardziej warto wysłuchać
— zachęcał na X Patryk Jaki.
I na koniec kluczowe pytanie: czy akcja, którą od pierwszego dnia ogłoszenia Przemysława Czarnka prowadzi MM ze swoimi ludźmi pomaga PiS czy PO? Niech każdy w swoim sumieniu sobie odpowie, a wszystko ułoży się w całość
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758337-bochenski-do-horaly-zastosuj-sie-do-wskazan-prezesa-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.