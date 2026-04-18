Prezydent Nawrocki wręczył Stanowskiemu... zdjęcie z pamiętnej debaty w Końskich. "No pięknie". Zabawna dedykacja

autor: X Kanał Zero
Prezydent Karol Nawrocki po wywiadzie w Kanale Zero wręczył red. Krzysztofowi Stanowskiemu oprawione w ramkę zdjęcie z pamiętnej debaty w Końskich, podczas której doszło do kompromitacji Rafała Trzaskowskie i Telewizji Publicznej w likwidacji. Nie obyło się bez dedykacji. „Na pamiątkę rywalizacji w wyborach prezydenckich. Tadeusz Batyr” - napisał prezydent Karol Nawrocki, czym rozbawił red. Stanowskiego i red. Roberta Mazurka.

Krzysztof Stanowski patrzący ze znudzeniem, czy też z politowaniem na przemawiającego w czasie debaty prezydenckiej w Końskich Rafała Trzaskowskiego - zdjęcie przedstawiające tę sytuację wręczył założycielowi Kanału Zero i niedawnemu kandydatowi na prezydenta zwycięzca tamtych wyborów, Karol Nawrocki po wywiadzie w Kanale Zero.

Zaskakująca dedykacja

Red. Stanowski wyraźnie się ucieszył, ale poprosił też prezydenta o dedykację - „na pamiątkę rywalizacji w wyborach prezydenckich”. Prezydent spełnił prośbę dziennikarza, podpisując się jako „Tadeusz Batyr”. To pseudonim literacki Karola Nawrockiego, pod którym napisał książkę pt. „Spowiedź Nikosia zza grobu”. W czasie kampanii prezydenckiej niektórzy uznali ten fakt za powód do ataków na Karola Nawrockiego. Prezydent jak widać pokazał jednak teraz duży dystans do tej sprawy i wywołał rozbawienie red. Krzysztofa Stanowskiego i red. Roberta Mazurka faktem, że zdecydował się tak podpisać swoją dedykację.

Czytaj także

tkwl/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

