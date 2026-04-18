Podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w południowym Libanie, w bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy. Żaden z żołnierzy nie odniósł obrażeń - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowództwo Operacyjne przekazało we wpisie na X, że wyniku zdarzenia z udziałem żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów kontyngentu.
Podało również, że w związku z incydentem wdrożono dodatkowe środki ostrożności. Realizacja konwojów czasowo została wstrzymana. Dowództwo podkreśliło, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie operacji jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ oraz partnerami.
Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
— zaznaczono we wpisie.
DORSZ oddało również hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął wczoraj podczas realizacji zadań w rejonie operacji. Wcześniej, w sobotę kondolencje bliskim starszego sierżanta Floriana Montorii z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban złożył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
O śmierci żołnierza poinformował w sobotę prezydent Francji Emmanuel Macron.
Starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL
— przekazał na platformie X.
Zawieszenie broni
Prezydent USA Donald Trump ogłosił 16 kwietnia, że od północy z czwartku na piątek w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Trump uzgodnił to porozumienie z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Armia Izraela poinformowała w sobotę o przeprowadzeniu ataku na bojowników terrorystycznego Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich.
Siły Obronne Izraela (IDF) zapewniły, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni.
Misja UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) stacjonuje w południowym Libanie od 1978 r., monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem. W przedsięwzięciu uczestniczy około 10 tys. żołnierzy. Misja ma zakończyć się pod koniec 2026 r.
DORSZ poinformował na swojej stronie internetowej, że zgodnie z postanowieniem prezydenta Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL liczy do 250 żołnierzy. Zgodnie z danymi na dzień 30 marca 2026 r., podanymi na stronie misji UNIFIL, w misję zaangażowanych jest obecnie 140 polskich żołnierzy.
Według Dowództwa Operacyjnego rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego (granica Libanu z Izraelem). Głównymi zadaniami PKW jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. blue line oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Adam Stankiewicz/PAP/X
