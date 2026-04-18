Choć niebawem od wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich minie rok, niektórzy wciąż nie mogą pogodzić się z wynikiem. Tym gorzej, że wśród tych „niektórych” są adwokaci i politycy obecnej koalicji rządzącej. „Chciałem podziękować panu Mazurkowi za to, że udowodnił podczas wczorajszego wywiadu K. Nawrockiego, że jest on osobą ciężko uzależnioną” - napisał mecenas Roman Giertych na platformie X. Prawnik przekonuje, że może to wpłynąć jesienią na wynik orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezdolności prezydenta Nawrockiego do pełnienia urzędu.
Saszetki nikotynowe prezydenta Karola Nawrockiego zawsze budzą wielkie poruszenie po tej stronie polskiej sceny politycznej, która lubi określać się jako „demokratyczna”, ale już od prawie roku próbuje albo podważać wynik demokratycznych wyborów, albo wymyślać scenariusze pozbycia się prezydenta z urzędu. Jedną z przesłanek do takiej operacji, zdaniem przeciwników Nawrockiego, są najrozmaitsze teorie o tym, co tak naprawdę zamiast snusa miałby rzekomo zażywać prezydent.
„To powinno przesądzić wynik orzeczenia TK”
Do grona tych domorosłych „terapeutów uzależnień” należy mecenas Roman Giertych. Tym razem nie mówi już o ponownym przeliczeniu głosów, ale znalazł nieco inny sposób na usunięcie prezydenta z urzędu. Podczas wczorajszego wywiadu w Kanale Zero Karolowi Nawrockiemu z kieszeni wypadł „snus”, a redaktor Robert Mazurek podał prezydentowi saszetkę nikotynową, co nie umknęło uwadze widzów. Nie umknęło, oczywiście, również Romanowi Giertychowi.
Chciałem podziękować panu Mazurkowi za to, że udowodnił podczas wczorajszego wywiadu K. Nawrockiego, że jest on osobą ciężko uzależnioną. To powinno na jesieni przesądzić wynik orzeczenia TK w sprawie jego niezdolności do pełnienia funkcji Prezydenta. Dobra robota panie Mazurek!
— napisał na portalu X adwokat i poseł KO, o którego „interesach” z Rosjanką z francuskim paszportem nie chcą rozmawiać partyjni koledzy, włącznie z samym premierem Donaldem Tuskiem.
Przypomnijmy, że kiedy poprzednim razem mecenas Giertych przejawiał zatroskanie „uzależnieniem” prezydenta Nawrockiego, to jego „zatroskanie” podzieliła rosyjska propagandowa agencja TASS, która opublikowała depeszę o rzekomym problemie polskiego prezydenta z substancjami psychoaktywnymi, opartą niemal w całości na wpisie Romana Giertycha.
Ciekawe jest również i to, że mecenas Giertych już teraz „chwali się”, że ktoś może próbować wykorzystać Trybunał Konstytucyjny do usunięcia prezydenta Nawrockiego z urzędu. Na ile to kolejne chciejstwo podobne do „ponownego przeliczenia wszystkich głosów” (bez podania propozycji, kto, gdzie, jak miałby tego dokonać i zatwierdzić uzyskany w ten sposób wynik, aby nikt nie miał wątpliwości, że wszystko odbyło się uczciwie), a na ile zapowiedź planu, który z demokracją nie ma na pewno za wiele wspólnego?
X/Joanna Jaszczuk
