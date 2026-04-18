„Szaleńcy z Ministerstwa Klimatu uznali pszczoły za zagrożenie” - napisał poseł PiS Krzysztof Ciecióra na portalu X, odnosząc się do opracowywanego przez MKiŚ dokumentu - Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Parlamentarzysta wezwał do dymisji minister Pauliny Hennig-Kloski.
Szaleńcy z Ministerstwa Klimatu uznali pszczoły za zagrożenie. Chcą uderzyć w pszczelarstwo przez: ograniczanie pasiek na terenach chronionych, likwidację, limity i zmniejszanie pasiek miejskich, ingerencję w hodowlę i dobór matek pszczelich, ograniczanie bazy pokarmowej dla pszczół
— napisał poseł Ciecióra.
To absurd wymierzony w pszczelarzy, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. Koledzy z PSL i Polski 2050 z terrorystami się nie negocjuje. Paulina Hennig-Kloska do dymisji!
— dodał polityk PiS.
„Ogromny atak na leśnictwo”
Do sprawy odniósł się były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
Dziś jest ogromny atak na leśnictwo jako takie. Zaczynam obserwować potworny atak, który powoli zaczyna nabierać rozpędu, na pszczelarzy, pszczołę miodną i generalnie ten sektor produkcji. Ale też ogromnego wkładu w różnorodność biologiczną, ochronę środowiska itd. Także w układzie administracji państwowej obserwuje się proces tego, że pszczoły są wyganiane z lasu. To są decyzje MkiŚ. Żartobliwie można powiedzieć, że Mikołaj Dorożała i Paulina Hennig-Kloska wygonili pszczoły z lasu
— powiedział poseł PiS Paweł Sałek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W ramach walki z pszczołą miodną zaczyna pojawiać się tendencja naukowa albo quazi naukowa, mówiąca o tym, że w zasadzie pszczoła miodna wypiera inne gatunki zapylające i my w zasadzie powinniśmy, jako cywilizacja, dążyć do tego, żeby dawać przestrzeń dla tak zwanych dzikich zapylaczy, tak żeby pszczoła miodna nie mogła bytować w tych miejscach, do których do tej pory można było stawiać pasieki. Szczególnie w MKiŚ pojawiają się tendencje, że jest tworzona strategia na temat dzikich zapylaczy, która sprowadza się do tego, że nawet ci, którzy zajmują się pszczołą miodną, nie mogą przyjść na spotkanie. Wczoraj w MKiŚ takowe się odbyło i okazało się, że ci, którzy reprezentują interesy pszczoły miodnej, zostali z tego spotkania wyproszeni. To przykład tego, w jaki sposób wielka dyskusja o debacie społecznej, wymianie poglądów się odbywa. Jak się nie podoba albo jest sprzeczne z racją resortu, to bardzo proszę wyjść
— dodał wiceprzewodniczący komisji.
KPO Zasobów Przyrodniczych
Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych jest dokumentem, który przygotowywany jest od listopada 2024 roku w MKiŚ, w związku z rozporządzeniem UE Nature Restoration Law (NRL). Według założeń ma na celu odbudowę zdegradowanych ekosystemów. Państwa członkowskie mają obowiązek opracowania rozwiązań i przyjęcia rządowej uchwały do 1 września 2026 roku.
