W przeddzień referendum o odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w królewskim mieście ma się odbyć konwent satanistów. Kupujący w sieci bilet na „Satanic Convent 2026” widzą obok adres Centrum Kongresowego ICE Kraków, które należy do Gminy Miejskiej Kraków. Czy władze miasta z Miszalskim na czele udostępniają sale kongresowe satanistom, którzy w planach mają m.in. warsztaty rytualne? Jedno jest pewne, włodarze Krakowa nie protestują. „Impreza satanistyczna nie może mieć miejsca w Krakowie i to jest dla mnie pierwsza podstawowa sprawa. Trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Barbara Nowacka, była kurator małopolska.
24 maja w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta oraz całej Rady Miasta. Pod wnioskiem o referendum udało się zebrać niemal dwa razy więcej podpisów, niż wymagają tego przepisy. Mieszkańcy bardzo krytycznie ocenią poczynania Miszalskiego, także to, że niemal w przeddzień referendum ma się odbyć w Krakowie trzydniowy konwent satanistyczny. „Satanic Convent 2026” organizuje True Church of Satan (kościół szatana). Kupujący w sieci bilety (evently) widzą obok oferty zakupu adres ul. Marii Konopnickiej 17. Dokładnie pod tym adresem znajduje się Centrum Kongresowe ICE Kraków, należące do Gminy Miejskiej Kraków. Czy zatem włodarze królewskiego miasta dogadali się z satanistami i zamierzają udostępnić im sale ICE?
Myślicie, że wszystko wiecie o prezydencie Miszalskim? To zobaczcie co proponuje Krakowianom
— napisała w mediach społecznościowych Barbara Nowak, była kurator małopolska.
Warszataty rytualne satanistów w Krakowie
Kościół szatana (True Church of Satan) reklamuje swój konwent w mediach społecznościowych jako „największe wydarzenie satanistyczno-okultystyczne w Polsce i jedno z najważniejszych w Europie”.
Przez trzy dni Kraków stanie się centrum spotkań satanistów, okultystów, artystów i osób poszukujących wolności światopoglądowej
— czytamy na FB.
Mają to być nie tylko jakieś wykłady i koncerty, ale także panele dyskusyjne o satanizmie oraz okultyzmie, warsztaty rytualne, performance i mroczne spektakle, rytuały konwentu (otwarcia, centralny i zamknięcia). Będzie strefa partnerów, wydawnictw i sklepów okultystycznych, bo organizatorzy liczą na pełną integrację społeczności satanistycznej. Czy coś takiego chce promować prezydent Aleksander Miszalski z KO? Czy to jest kierunek, którym samorządowcy Koalicji Obywatelskiej będą teraz podążać?
W ubiegłym roku już po prezydenckiej kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski udzielił patronatu tzw. Paradzie Równości, czyli marszowi aktywistów LGBT. Oficjalnie więźli w niej udział… sataniści. Na profilu organizatora Parady na Instagramie pojawiła się wtedy informacja, że 42. grupą idącą w paradzie są członkowie organizacji Global Order of Satan.
To referendum jest konieczne
Choć w oficjalnym kalendarium wydarzeń na maj organizowanych w kompleksie konferencyjnym ICE, które należy do miasta Krajowa, „Satanic Convent 2026” nie jest wymienione, to jednak na platformie „evently” obok oferty zakupu biletów podany jest adres, ul. Marii Konopnickiej 17. To właśnie adres Centrum Kongresowego ICE Kraków, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Nigdzie nie ma także informacji o jakimkolwiek sprzeciwie władz miasta, w szczególności Miszalskiego wobec organizowanego w Krakowie konwentu satanistów, ani sprzeciwie rządzącej miastem koalicji.
Impreza satanistyczna nie może mieć miejsca w Krakowie i to jest dla mnie pierwsza podstawowa sprawa. Trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. To jest absolutnie zgubna dla tak dużego miasta, gdzie jest taka masa młodzieży, studentów. Promowanie czegoś takiego po prostu niszczy i nie jest żadną okazją do wyrażania jakiejś swobody czy wolności, tylko wręcz odwrotnie. Czekam na jakąś reakcję, dlatego zamieściłam dziś w mediach społecznościowych swój wpis, żeby nie doszło do takiej sytuacji. Może w końcu ktoś się w tej sprawie odezwie
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Barbara Nowak, była kurator małopolska.
To prezydent Miszalski powinien przede wszystkim powiedzieć, że tego po prostu nie będzie, że to zablokuje. Nie wyobrażam sobie, że ktoś namawia młodych ludzi czy też starszych, w ogóle mieszkańców Krakowa, do takiego potwornego wydarzenia. Czekam na informacje od prezydenta
— dodaje.
O tym konwencie satanistycznym w Krakowie mówi się od conajmniej kilku miesięcy i nie ma żadnej rakcji władz miasta. To jest kolejny dowód potwierdzajacy, że referendum za odwołaniem prezydenta i przy okazji Rady Miasta Krakowa, powinno się odbyć i zaowocować faktycznym odwołaniem Miszskiego, bo najwyraźniej nad niczym nie panuje, nawet nad takimi sprawami
— podsumowała sprawę Barbara Nowak radna Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego.
Trzeba także dodać, że miesiąc po „Satanic Convent 2026” w krakowskim Klubie Zaścianek, który znajduje się na terenie kampusu akademickiego AGH, ma się odbyć koncert NunSlaughter – pionierów Devil Metalu. Ma to być adresowana do studentów impreza promująca płytę „Satanic Chaos Legions”!
koal/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758308-konwent-satanistow-w-krakowie-tuz-przed-referendum
