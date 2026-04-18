Tusk bawi się w gry słowne ws. kryptowalut. "Zonda zondzi w PiS". Fala komentarzy. "Jesteśmy zgubieni"; "To w większości Twoi kumple"

Premier Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada
Zonda zondzi w PiS-e” - czy to wpis mało lotnego internauty z ekipy „silnych razem”? Nie, autorem jest premier Donald Tusk, który zapewne próbował „zabłysnąć” dowcipem i grami słownymi, a jednocześnie nawiązać do sprawy firmy zajmującej się kryptowalutami.

Premier Donald Tusk od dłuższego już czasu próbuje powiązać opozycję i prezydenta Karola Nawrockiego ze sprawą kryptoaktywów. Jak się wydaje, sprawę traktuje poważnie - dużo bardziej poważnie niż Kłodzko czy doniesienia na temat mecenasa Romana Giertycha. Wydaje się, bo w przypadku kryptoaktywów Tusk z jednej strony grzmi o ogromnej „aferze”, z drugiej zamieszcza wpisy takie jak ten cytowany poniżej:

Zonda zondzi w PiS-e.

Czy premier próbował „zabłysnąć” dowcipem (w sprawie, co do której przekonywał wielokrotnie, że jest bardzo poważna i niepokojąca)? Jeśli tak, znaczna część komentatorów tego nie doceniła.

Jeśli oni mają szerokie, głębokie i pewne badania, z których wynika, że elektorat jest na takim⬇️ poziomie, to jesteśmy zgubieni. A jeśli po prostu p. premier zestarzał się i nie klei do końca, a jego otoczenie składa się z ograniczonych klakierów, których sam wybrał i wychował, to… też jestesmy zgubieni, ale tylko tymczasowo

— napisał Marek Wróblel, prezes Fundacji Republikańskiej.

Od wczoraj premier w ciągu pisania tweetow w oparciu o gry słowne. Jest super, jest super!

— skomentowała dziennikarka Zuzanna Pieczyńska.

Łap chłopie. Firmy i media, które też współpracowały z Zonda. W większości to Twoi kumple

— zwrócił się do Tuska poseł PiS Jacek Sasin, dołączając do wpisu infografikę.

Do listy zamachów tej władzy można dopisać zamach na ortografię

— skomentował poseł PiS Michał Wójcik.

Zanim zaczniecie pouczać innych, warto najpierw rozliczyć się z własnego podwórka. Wasze powiązania polityczno-medialne budzą poważne wątpliwości, a mimo to w sprzyjających mediach panuje zadziwiająca cisza. Ten cały kordon medialny działa wyjątkowo sprawnie, gdy trzeba przemilczeć lub przykryć niewygodne tematy. Zamiast moralizować, lepiej najpierw jasno wyjaśnić relacje ze swoimi ludźmi i odnieść się do zarzutów, które są poważne i moralnie obrzydliwe. Bo wasza moralność sięga już dna

— ocenił poseł Michał Kowalski.

Prezydent o Zondacrypto

O Zondacrypto, ale również swoją decyzję o zawetowaniu ustawy o krypytoaktywach prezydent Karol Nawrocki pytany był wczoraj w Kanale Zero.

Polski rząd miał 11 miesięcy na wdrożenie rozporządzania UE MiCA. Zajęli się tym na sam koniec. Pan Premier nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, że przez cały czas działania tej firmy, mówimy to o Zondacrypto, KAS, prokuratura, polskie służby podległe polskiemu rządowi, mogły ten problem rozwiązać. Informacje z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie, więc ja byłem odcięty od informacji, co się dzieje. To są oczywiście dokumenty, które trafiają ze służb, więc nie mogę o nich mówić publicznie, natomiast dostałem je w momencie, gdy już podjąłem pierwszą decyzję. To też pokazuje pewną systematykę działania polskiego rządu, ale to, co najważniejsze - to prawo nie rozwiązałoby problemu, o którym dzisiaj mówimy i świadomość tego pan premier i cały rząd ma

— powiedział.

Mamy rodzaj logiki, w której rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem interesu polskich obywateli, w związku z tym chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski. Także tych, którzy działają uczciwie i którzy ludzi nie oszukują. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu

— ocenił wczoraj Karol Nawrocki.

X/Kanał Zero/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

