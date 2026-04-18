TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Salon Dziennikarski. Nowa "Trzecia Droga" z Morawieckim? Formela: "Kosiniak-Kamysz jest gotowy zdradzić Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu Marek Formela, Dorota Kania oraz Marek Grabowski w "Salonie Dziennikarskim" na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Władysław Kosiniak-Kamysz jest gotowy zdradzić Donalda Tuska, to wisi w powietrzu, porozumienie jest możliwe” - powiedział redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do działań Mateusza Morawieckiego, którego stowarzyszenie „Rozwój Plus” może być początkiem rozłamu w PiS.

Nie jest to pierwsza sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie to, co się stało po katastrofie smoleńskiej i Przypomnijmy sobie ludzi, którzy kierowali kampanią wyborczą Jarosława Kaczyńskiego - Joanna Kluzik-Rostkowska, Paweł Poncyliusz, Paweł Kowal. Proszę zobaczyć co się stało, gdzie są teraz ci ludzie. tam była taki był zamysł, żeby była właśnie partia centrowa, że mieli to identyczny niemalże pomysł jak premier Mateusz Morawiecki, były premier, żeby zrobią nową partię. Też była Mowa o funduszu emerytalnym, też była mowa o ciasnym widzeniu Prawa i Sprawiedliwości. Później niestety uważam, że to był no duży cios dla Prawa i Sprawiedliwości, że wyszedł Zbigniew Ziobro i zrobił Solidarną Polskę, ale wrócił

— powiedziała publicystka Dorota Kania.

Przypomnijmy sobie jak Donald załatwił Unię Wolności. Wyszedł i założył Platformę Obywatelską. Czy Mateusz Morawiecki i ludzie, którzy tworzą z nim z jego stowarzyszenie mają taki zamysł? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że chcą działać dla dobra Prawa i Sprawiedliwości […] Ścisłe kierownictwo PiS, część osób domagała się wyrzucenia Mateusza Marowieckiego. Prezes powiedział: „Nie”

— dodała.

Program ma szansę się wykształtować”

Myślę, że to trochę jak z wojną w Iranie. W pewnym momencie musi nastąpić taki poziom eskalacji i chyba do tego to zmierza, że ten rozłam się stanie. Oczywiście każda z tych frakcji ma jakieś swoje racje i zarówno ta kwestia, że trzeba ogarnąć prawą stronę, bo PiS zawsze był jednak o prawicy przede wszystkim, ale też myślenie prorozwojowe czy proinwestycyjne centrum

— powiedział Marek Grabowski z Social Changes.

Mamy trochę czasu do wyborów i ten program ma szansę się wykształtować. Natomiast przy takim rozłamie będzie na pewno, jak to się mówi „zonk”

— stwierdził.

Kosiniak-Kamysz gotowy do zdrady Tuska

Napisałem o tym potencjalnym projekcie, także na portalu wPolityce.pl i we Frondzie. Tak doświadczony polityk jak Morawiecki nie rozpoczyna takiej batalii nie mając planu na kolejne kroki

— wyjaśnił redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela.

Dodajmy do tego kalendarz wyborczy. To stowarzyszenie powstaje w pewnej sekwencji zdarzeń wynikających z kalendarza wyborczego. To jest ostatni moment, w którym można spokojnie zaproponować nowy produkt polityczny Polakom

— dodał.

Morawiecki stworzy projekt z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?

Kosiniak-Kamysz jest gotowy zdradzić Donalda Tuska, to wisi w powietrzu, porozumienie jest możliwe

— zakończył.

Problemy rządu Tuska i wybory na Węgrzech

Podczas programu poruszono również kwestię tarć i afer w rządzie Koalicji 13 Grudnia, wyborów parlamentarnych na Węgrzech oraz sprawy związanej z Zondacrypto.

xyz/Telewizja wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych