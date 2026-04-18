Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał nieprawomocnie sędziego Wojciech Łączewskiego za groźby karalne, jakie kierował wobec żony. Łączewski jest tym samym sędzią, który skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika w 2015 r.
Sąd I instancji skazał nieprawomocnie Wojciecha Łączewskiego na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu prac społecznych (20 godzin miesięcznie) oraz obciążył kosztami postępowania (ok. 10,5 tys. zł.) W 2023 r. grozić on żonie pozbawieniem życia w wysyłanych do niej wiadomościach tekstowych oraz w rozmowach telefonicznych m.in. z Wojciechem Czuchnowskim. Jak stwierdził sąd w sentencji wyroku, w osobach, do których były skierowane, wzbudzały „uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione”. Informację o wyroku skazującym Łączewskiego podał w mediach społecznościowych Cezary Gmyz.
Łączewski zrzekł się urzędu sędziego w 2019 r. Wojciech Czuchnowski, który był w jego sprawie świadkiem, ujawnił w styczniu, że wpływy Łączewskiego w obecnej prokuraturze i resorcie sprawiedliwości Waldemara Żurka mogą uniemożliwić jego skazanie.
"Taki człowiek nigdy nie powinien być sędzią"
W 2015 roku Wojciech Łączewski skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika w 2015 r. na 3 lata więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Choć obaj zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, to w 2023 r. Sąd Okręgowy wyrok podtrzymał, co otworzyło drogę obecnie rządzącym do osadzenia Kamińskiego i Wąsika w więzieniu. Władza posunęła się do tego, że zatrzymano ich w Pałacu Prezydenckim. Wzbudziło to społeczne protesty w obronie obu urzędników, którzy byli wówczas także posłami. Opuścili oni zakłady karne 23 stycznia 2024 roku po ponownym akcie łaski prezydenta RP Andrzeja Dudy. Sprawę skomentował na X europoseł PiS Maciej Wąsik.
Wojciech Łączewski został skazany w pierwszej instancji i otrzymał karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych za groźby karalne pozbawienia życia wobec własnej żony. Tan facet był bohaterem mainstreamowych mediów po procesie politycznym, w której skazał mnie i Mariusza Kamińskiego, kłamstwach na temat katastrofy smoleńskiej czy ustawkach internetowych z nieprawdziwym Tomaszem Lisem. Taki człowiek nigdy nie powinien być sędzią
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758288-byly-sedzia-laczewski-skazany-za-grozby-pozbawienia-zycia-zony
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.