Były sędzia Łączewski skazany za groźby pozbawienia życia żony. Wąsik: Taki człowiek nigdy nie powinien być sędzią

Sędzia Wojciech Łączewski. / autor: YouTube
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał nieprawomocnie sędziego Wojciech Łączewskiego za groźby karalne, jakie kierował wobec żony. Łączewski jest tym samym sędzią, który skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika w 2015 r.

Sąd I instancji skazał nieprawomocnie Wojciecha Łączewskiego na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu prac społecznych (20 godzin miesięcznie) oraz obciążył kosztami postępowania (ok. 10,5 tys. zł.) W 2023 r. grozić on żonie pozbawieniem życia w wysyłanych do niej wiadomościach tekstowych oraz w rozmowach telefonicznych m.in. z Wojciechem Czuchnowskim. Jak stwierdził sąd w sentencji wyroku, w osobach, do których były skierowane, wzbudzały „uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione”. Informację o wyroku skazującym Łączewskiego podał w mediach społecznościowych Cezary Gmyz.

Łączewski zrzekł się urzędu sędziego w 2019 r. Wojciech Czuchnowski, który był w jego sprawie świadkiem, ujawnił w styczniu, że wpływy Łączewskiego w obecnej prokuraturze i resorcie sprawiedliwości Waldemara Żurka mogą uniemożliwić jego skazanie.

Taki człowiek nigdy nie powinien być sędzią”

W 2015 roku Wojciech Łączewski skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika w 2015 r. na 3 lata więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Choć obaj zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, to w 2023 r. Sąd Okręgowy wyrok podtrzymał, co otworzyło drogę obecnie rządzącym do osadzenia Kamińskiego i Wąsika w więzieniu. Władza posunęła się do tego, że zatrzymano ich w Pałacu Prezydenckim. Wzbudziło to społeczne protesty w obronie obu urzędników, którzy byli wówczas także posłami. Opuścili oni zakłady karne 23 stycznia 2024 roku po ponownym akcie łaski prezydenta RP Andrzeja Dudy. Sprawę skomentował na X europoseł PiS Maciej Wąsik.

Wojciech Łączewski został skazany w pierwszej instancji i otrzymał karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych za groźby karalne pozbawienia życia wobec własnej żony. Tan facet był bohaterem mainstreamowych mediów po procesie politycznym, w której skazał mnie i Mariusza Kamińskiego, kłamstwach na temat katastrofy smoleńskiej czy ustawkach internetowych z nieprawdziwym Tomaszem Lisem. Taki człowiek nigdy nie powinien być sędzią

— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

