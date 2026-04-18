Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier, poinformował dziś na antenie RMF FM, że wstępnie umówiony jest na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na poniedziałek 20 kwietnia. Zapewniał przy tym, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach wyborczych dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj, że dla parlamentarzystów, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę Polski.
Były premier Mateusz Morawiecki, pytany dziś w RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia.
Będę naprawdę dążył do tego, żeby wszyscy dzisiejsi posłowie PiS byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie
— podkreślił.
„Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości"
Morawiecki poinformował też, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek 20 kwietnia. W jego ocenie utworzone przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest sprzeczne ze statutem PiS.
Dlatego uważam, że spokojnie dojdzie tutaj do porozumienia
— podkreślił.
Na uwagę dziennikarza, że może chodzi mu o to, by go wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł, że „absolutnie nie”.
Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości (…) Chcę absolutnie przysłużyć się do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy
— zapewnił były premier.
Ale - jak dodał - „musimy mieć z całą pewnością różne wrażliwości, różne kanały dotarcia do wyborców”.
I stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać bardzo szeroko na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami, którym dzisiaj troszeczkę nie jest po drodze z tym takim bardzo ostrym radykalnym nurtem PiS
— powiedział polityk.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.