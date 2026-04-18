Nie będzie rozłamu w PiS? Morawiecki: Jestem wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem. "Spokojnie dojdzie do porozumienia"

autor: Fratria
autor: Fratria

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier, poinformował dziś na antenie RMF FM, że wstępnie umówiony jest na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na poniedziałek 20 kwietnia. Zapewniał przy tym, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach wyborczych dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj, że dla parlamentarzystów, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego, miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę Polski.

Były premier Mateusz Morawiecki, pytany dziś w RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest „absolutnie” spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia.

Będę naprawdę dążył do tego, żeby wszyscy dzisiejsi posłowie PiS byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie

— podkreślił.

Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości”

Morawiecki poinformował też, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek 20 kwietnia. W jego ocenie utworzone przez niego stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest sprzeczne ze statutem PiS.

Dlatego uważam, że spokojnie dojdzie tutaj do porozumienia

— podkreślił.

Na uwagę dziennikarza, że może chodzi mu o to, by go wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł, że „absolutnie nie”.

Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości (…) Chcę absolutnie przysłużyć się do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy

— zapewnił były premier.

Ale - jak dodał - „musimy mieć z całą pewnością różne wrażliwości, różne kanały dotarcia do wyborców”.

I stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać bardzo szeroko na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami, którym dzisiaj troszeczkę nie jest po drodze z tym takim bardzo ostrym radykalnym nurtem PiS

— powiedział polityk.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

