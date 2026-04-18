„Do tego samego worka wrzucono kwestie, które zabierały prokuratorom możliwości reakcji w rzeczach zasadniczych. Które odnoszą się do takiego samego traktowania obywateli, którzy mają tego typu kłopoty i są dotknięci rozwiązaniami prawnymi i pedofilii” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero, odnosząc się do weta, które dotyczyło kwestii aresztów tymczasowych.
Po jednym z wet prezydenta Nawrockiego, na stadionach w Polsce pojawiły się transparenty niezadowolonych kibiców. Chodziło o nowelizację Kodeksu Postępowania Karnego. Ustawa miała ograniczyć stosowanie długotrwałych aresztów „wydobywczych”, co nie spodobało się dopingującemu środowisku.
Kwestię poruszono podczas rozmowy prezydenta w Kanale Zero. Nawrocki wyjaśnił, że gdyby dostał ponownie ustawę, to również by ją zawetował, przez bardzo szkodliwe wrzutki rządu, które zostały w niej zawarte.
Kibice i obywatele tacy jak my, którym należą się europejskie standardy, które z chęcią bym podpisał, gdyby były w ustawie o KPK – w tym konkretnym wypadku. Kwestie dotyczące tymczasowego aresztowania wymagają refleksji i zgody, jestem za. Jestem za tymi rozwiązaniami, które pojawiły się w ustawie o KPK
— powiedział prezydent Nawrocki.
Pedofile i terroryści
Do tego samego worka wrzucono kwestie, które zabierały prokuratorom możliwości reakcji w rzeczach zasadniczych. Które odnoszą się do takiego samego traktowania obywateli, którzy mają tego typu kłopoty i są dotknięci rozwiązaniami prawnymi i pedofilii. Jeśli kibicom wydawało się, że ja podpiszę ustawę mając świadomość, ze rozwiązania, które są dobre - to jest pewna systematyka działania większości parlamentarnej, w rozwiązaniach dobrych, z którymi się zgadzam, są zapisane rozwiązania skandaliczne. Oczywiście, że nie podpisałbym ustawy, w której zabrano by prokuratorom możliwość tymczasowego aresztowania pedofili i ludzi, którzy łowią dzieci w Internecie, żeby je krzywdzić. Do tych rozwiązań wpisano także kwestie odnoszące się do strategicznego bezpieczeństwa Polski, odnoszące się do terrorystów
— dodała głowa państwa.
Cieszę się, że jeden stadion w Polsce wyłapał tę subtelność. Obywatele i kibice mają prawo do standardów, które zostały zapisane w tej ustawie, ale nie chcą, żeby znajdowało się tam rozwiązanie dla tych, którzy mogą skrzywdzić ich dzieci albo dla terrorystów, którzy mogli wysadzić stadion
— zakończył prezydent Nawrocki.
xyz/Kanał Zero
