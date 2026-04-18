Prezydent ujawni aneks do raportu WSI? Karol Nawrocki z jasną deklaracją: "Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, to..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że proces podejmowania decyzji ws. aneksu do raportu WSI „jest na ukończeniu”. „Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, to go upublicznię” – zadeklarował.

Na początku marca szef BBN Sławomir Cenckiewicz mówił, że jeszcze w marcu prezydent dostanie taką wersję aneksu do raportu weryfikacyjnego WSI, która pozwoli mu podjąć decyzję o ujawnieniu aneksu.

Nawrocki, pytany w Kanale Zero, jak obecnie wygląda „proces podejmowania decyzji w sprawie aneksu do raportu WSI”, odparł: „Proces jest na ukończeniu, raport dotyczący WSI wyszedł z Biura Bezpieczeństwa Narodowego”.

Jak dodał, „już jedyna rzecz”, która interesuje go teraz, to kwestie „wyłącznie prawne, wyłącznie kwestie danych osobowych, które są przedmiotem analizy Kancelarii Prezydenta”.

Myślę, że będzie moment, w którym ten raport ujrzy światło dzienne

— powiedział prezydent. Dopytywany, podkreślił jednak, że nie chce mówić o konkretnym terminie.

Czekamy na decyzje prawników Kancelarii Prezydenta. Moja decyzja oczywiście będzie odważna. Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, odnoszących się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, to go oczywiście upublicznię

— dodał.

Raport komisji weryfikacyjnej

Raport tzw. komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza został upubliczniony w 2007 roku. Komisja ta zajmowała się badaniem działającej w latach 1991-2006 służby specjalnej, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych, które w jesienią 2006 r. zostały zlikwidowane przez rząd PiS.

WSI zarzucano wiele nieprawidłowości, m.in. brak weryfikacji z lat PRL, tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji, udział w aferze FOZZ, nielegalny handel bronią. W lutym 2007 r. prezydent Lech Kaczyński upublicznił sygnowany przez szefa komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza raport z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczynano śledztwa ws. przestępstw WSI; większość umorzono.

W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że samo opublikowanie raportu w 2007 r. przez prezydenta Kaczyńskiego było legalne. Za sprzeczne z konstytucją TK uznał natomiast pozbawienie osób z raportu – przed jego publikacją – prawa do wysłuchania przez komisję weryfikacyjną WSI, dostępu do akt sprawy oraz odwołania do sądu od decyzji o umieszczeniu ich w raporcie. Za zbyt niejasny TK uznał też zwrot ustawy o umieszczeniu w raporcie osób, których „działania wykraczały poza obronność”.

Po tym ostatecznym wyroku TK prezydent Kaczyński nie opublikował gotowego aneksu do raportu. Mówił, że „zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami”. To stanowisko podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski. Podobnie Andrzej Duda, który mówił, że „nie widzi powodów do jego ujawnienia”. Z kolei współpracownicy prezydenta Nawrockiego zapowiadali, że prezydent podejmie decyzje o ewentualnym odtajnieniu aneksu; na taką możliwość wskazywał np. rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz niedługo po objęciu przez Nawrockiego urzędu.

Adam Stankiewicz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych