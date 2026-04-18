W czasie wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego na antenie Kanału Zero do programu dodzwonił się widz, który podobnie jak mec. Roman Giertych wciąż nie przyjmuje do wiadomości tego, że Karol Nawrocki został prezydentem. Doczekał się zabawnej riposty ze strony głowy państwa.
Witam serdecznie panów redaktorów i pana Nawrockiego. Wiadomo, jeszcze nie są oficjalnie policzone głosy, więc nie nazywam prezydentem. Chciałbym zadać pytanie, czy potrafi pan Nawrocki przeprosić dziennikarza TVN-u, gdyż nie zrozumiał pan pytania, które zadał panu? To jest takie główne pytanie i taki jeszcze tak na doczepkę chciałem się spytać, czy pan widział może relacje jak dziennikarze pokazywali w media zachowanie tak zwanego prezydenta. Czy pan widział gdzieś na świecie, czy w Europie, że prezydent podchodzi tak do dziennikarza i tak reaguje w ten sposób, z takim taką butą i naprawdę przykro mi to było, ja na pana nie głosowałem, ale przykro mi było patrzeć na osobę, która tak niepoważnie się zachowała. Dziękuję pięknie. Życzę miłej audycji
— powiedział wspomniany widz.
Dzwoniący do programu w pytaniu nawiązał do sytuacji w Budapeszcie, gdy dziennikarz TVN pytał o to, czy głowie państwa „nie przeszkadza panu zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem”, chociaż chwilę wcześniej prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej krytykował Putina oraz relacje Węgier z Rosją - stąd prezydent zwrócił się do dziennikarza TVN, by się „ogarnął”.
Odpowiedź prezydenta
Tak, widziałem takie zachowania na świecie, mam nadzieję, że pan również widział. Nie przeproszę dziennikarza za to zachowanie, nie zamierzam przepraszać
— tak prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na część pytania dotyczącą sprawy z dziennikarzem TVN-u.
Życzę panu powodzenia w liczeniu głosów, bo rozumiem, że cały czas liczycie. Mam nadzieję, że chociaż mój doktorat pan uznaje, nie wiem, czy go też kwestionujecie. Nazywam się Karol Tadeusz Nawrocki
— dodała głowa państwa, nawiązując już do absurdalnego zachowania części przeciwników obecnego prezydenta, którzy wbrew faktom wciąż nie mogą pogodzić się z tym, ze to Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie.
kk/tkwl/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758264-absurdalny-telefon-w-czasie-wywiadu-prezydenta-trafna-riposta
