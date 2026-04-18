„Potępienie zbrodni wojennych i ludobójstwa nie jest antysemityzmem czy propagowaniem nazizmu, jest naturalnym odruchem przyzwoitego człowieka, którego brzydzi metodyczne mordowanie kobiet i dzieci” - ocenił w serwisie X Sławomir Mentzen, komentując sprawę ukarania Konrada Berkowicza przez Włodzimierza Czarzastego.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen we wpisie zamieszczonym w serwisie X stanął w obronie swojego partyjnego kolegi Konrada Berkowicza, który został ukarany przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Konrad Berkowicz w swoim wystąpieniu mówił o faktach, mówił o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Izrael. Ale was prawda boli, dlatego chcecie odebrać ludziom wolność słowa, dlatego będziecie prześladować tych, którzy nie chcą poddać się waszej kłamliwej propagandzie
— stwierdził.
Wolność słowa zwalczały wszystkie totalitaryzmy, wszystkie zbrodnicze reżimy. Naziści, komuniści, Czarzasty i współczesny Izrael mają zbliżone podejście do prawdy, wolności słowa i zbrodni wojennych
— wskazał.
Potępienie zbrodni wojennych i ludobójstwa nie jest antysemityzmem czy propagowaniem nazizmu, jest naturalnym odruchem przyzwoitego człowieka, którego brzydzi metodyczne mordowanie kobiet i dzieci
— zaznaczył.
Wpis zamieścił również sam Berkowicz. Poinformował on, że oprócz kary finansowej, został przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury.
Nie boję się tego i nie zamierzam się uchylać – będę się bronił. Żadna represja ze strony organów państwa nie zamknie mi ust.
Jeśli ktoś z Was chce pomóc w tym trudnym zadaniu, proszę o udostępnianie moich treści i obserwowanie moich profili. Niedługo też podam link do zbiórki, dzięki której można będzie wesprzeć działalność na przekór zamilczaniu
— poinformował.
Nie bądźmy obojętni. Nie milczmy i nie udawajmy, że oni są dziś ofiarami. Nie, nie są. Są sprawcami ludobójstwa niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn w Gazie. Nie pozwólmy, by demony ubiegłego wieku znów wypełzły i pokazały swoje ludobójcze oblicze. Bez względu na poglądy, stańmy razem murem w słusznej sprawie
— dodał.
Czytaj także
Kara dla Berkowicza
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz za posłużenie się na sali obrad flagą Izraela ze swastyką został ukarany najwyższą karą, jaką przewiduje prezydium Sejmu - przez trzy miesiące będzie pobierał połowę pensji
— poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Czytaj także
O co chodzi?
Berkowicz zabrał głos na początku wtorkowych obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza
— powiedział poseł Konfederacji.
Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.
Czytaj także
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758260-mentzen-czarzasty-i-wspolczesny-izrael-maja-zblizone-podejscie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.